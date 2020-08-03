اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة اللاعب كايو بـ"كورونا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مشرف المنتخب الإماراتي، محمد عبيد حماد، أن مهاجم نادي العين كايو كانيدو يقضي حالياً الأيام الأخيرة من فترة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا التي أجريت له حين قدومه من إجازته إلى الدولة إيجابية، وبانتظار نتيجة المسحة الثانية، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً للعودة إلى أداء التدريبات مع ناديه قريباً وسيتم استدعاءه للمنتخب فور جاهزيته الكاملة.

جاء ذلك في بيان صحافي لاتحاد الكرة اليوم الأثنين.

وأدى المنتخب الوطني أمس أولى حصصه التدريبية في ستاد هزاع بن زايد ضمن تجمعه الحالي المقام في مدينة العين استعداداً للسفر إلى صربيا مساء يوم بعد غدٍ الأربعاء حيث المعسكر الخارجي تأهباً للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وشارك في تدريبات أمس التي قادها المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو 28 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الإحبابي، علي صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم ، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد خليل.

وحول القائمة التي ستغادر إلى المعسكر أوضح حماد أن الجهاز الفني حرص على الاعتماد على نفس الأسماء التي كانت حاضرة في التجمع الماضي مع وجود تغييرات طفيفة لظروف مختلفة، منها استدعاء خالد السناني وفارس جمعة وخالد باوزير ولاعب وخليل إبراهيم بدلاً من عادل الحوسني ومحمد مرزوق وعلي سالمين بداعي الإصابة وحاجتهم للراحة والعلاج، حيث فضل الجهاز الفني أن يُكمل الثلاثي برنامجهم العلاجي مع أنديتهم.

وقال محمد عبيد حماد إن الأبيض سيواصل تدريباته في مدينة العين حتى موعد السفر إلى صربيا المقرر مساء يوم بعد غد الأربعاء على متن طائرة خاصة، مشيراً إلى انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وفقاً للبروتوكول المعتمد من الجهات المختصة بالدولة ، حيث أجرى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون فحوصات الكشف عن كورونا للتأكد من سلامتهم وفقاً للإجراءات المتبعة .

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