منصور بن محمد يحضر أفراح القمزي والفلاسي والعويس

حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه سامي أحمد القمزي ومروان خليفة القمزي في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، بمناسبة زفاف نجليهما خالد سامي أحمد القمزي إلى كريمة عمير عبيد بالكديدة الفلاسي، وزايد مروان خليفة القمزي إلى كريمة محمد ماجد العويس.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.