منتخب الناشئين يدشن تحضيراته استعدادا لنهائيات آسيا

أدى منتخب الناشئين الوطني لكرة القدم أولى حصصه التدريبية اليوم السبت على ملعب ذياب عوانة في دبي ضمن تجمعه الداخلي الذي يستمر حتى 27 الجاري استعدادا لنهائيات كأس آسيا المقررة في مملكة البحرين في 2020 ، علما أن لاعبو المنتخب كانوا قد خضعوا للفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ط كوفيد 19" للتأكد من سلامتهم قبل انطلاق التجمع الداخلي الحالي.

وضمت القائمة التي اختارها المدرب الوطني ماجد سالم 27 لاعبا.