حتا يطالب اتحاد الكرة برد رسوم عقود اللاعبين

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

أكد المدير التنفيذي لنادي حتا، علي البدواوي، أن إدارة ناديه خاطبت اتحاد كرة القدم رسمياً لرد الرسوم الإدارية والتنظيمية على عقود اللاعبين المواطنين والأجانب التي تبلغ نسبتها 2%، وذلك بعد قرار رابطة المحترفين إلغاء دوري الخليج العربي.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن ما قام به نادي حتا طالبت به أندية أخرى بشكل منفرد، ونتمنى أن تلقى دعوتنا استجابة اتحاد الكرة، كون المبالغ التي تم تحصيلها كانت كبيرة جداً، وستفيد الأندية في التصدي لآثار أزمة (كورونا)، التي خلفتها على الصعيد المادي لأندية دوري الخليج العربي».

وأضاف: «استعرضنا خلال ورشة العمل التي أقامتها رابطة المحترفين مع أندية الدوري، الثلاثاء الماضي، قرارات عدة تخص لائحة النظام الأساسي، إذ تم التطرق لمسألة حقوق الأندية المادية عن الموسم الملغى، والتي أوصينا أن يتم توزيعها بالتساوي على الأندية الـ14، بعد أن تم إلغاء جميع النتائج، وستتم مناقشة توزيعات عوائد الرابطة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي المقرر في 13 أغسطس المقبل في ما يتعلق بالموسمين 2019-2020 و2020-2021». ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية عرض التعديلات التي تم التوصل إليها خلال ورشة العمل لإقرارها، كما ستطلع الجمعية العمومية على تقارير نشاط الرابطة والخطة الاستراتيجية، إضافة إلى التصديق على البيانات المالية والميزانية للموسم الرياضي 2019-2020. وشدد المدير التنفيذي لنادي حتا على أن المقترحات التي قدمتها بعض الأندية شهدت تطابقاً في وجهات النظر بين الأندية والرابطة، وهذا ما جعل ورشة العمل مثمرة في كل الأمور.

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