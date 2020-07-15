62 لاعباً في المعسكر التدريبي الصيفي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد المعسكر التدريبي الصيفي الذي يقام تحت إشراف اتحاد الجوجيتسو ومجموعة إنترناشيونال فيجن انفستمنت في فندق نادي ضباط القوات المسلّحة بأبوظبي، مشاركة متميزة لمجموعة من أبرز لاعبي الأندية المحلية في مقدمتهم الوحدة والجزيرة.

ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى من المعسكر في 25 الجاري، حيث يستضيف 62 لاعباً من أعضاء المنتخب الوطني والهواة الذين يتخذون الخطوة الأولى في مسيرتهم الرياضية، ويشرف فنياً على المعسكر الصيفي سبعة مدرّبين بينهم خبير في القوة والتكيّف، ومتخصص في العلاج الطبيعي، ويخضع المتدربون لست ساعات تدريب يومياً، موزعة بين جلسات على بساط المنافسة واللياقة البدنية وإجراءات الاستشفاء العضلي في حوض السباحة.

ويقام المعسكر في ظل التزام صارم بالإجراءات الاحترازية الصحّية المعتمدة من الهيئات المحلية والاتحادية المعنية.

وقال بيان صحافي: «يستضيف نادي ضباط القوات المسلحة بطولة معسكر الجوجيتسو على المستوى الفردي يوم السبت المقبل بمشاركة جميع المنتسبين المتواجدين حالياً في المعسكر الصيفي، ومن المتوقع أن تشهد منافسات البطولة مواجهات مثيرة مع وجود مزيج من اللاعبين البارزين والمعروفين على الساحة المحلية بجانب مجموعة من الهواة الذين يتطلعون إلى التألق على البساط».

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