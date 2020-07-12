اكتمال عدد المشاركين في المرحلة الأولى لمعسكر الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن منظمو المعسكر التدريبي الصيفي للجوجيتسو المقام في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، عن اكتمال عدد المشاركين في المرحلة الأولى. وينظم المعسكر مجموعة «إنترناشيونال فيجن انفستمنت»، وانطلقت أنشطته 5 الجاري، تحت إشراف رامون ليموس مدرب المنتخب، مع توفير امكانية التواصل الدائم مع مجموعة من أشهر المدربين في الدولة. ونظراً للإقبال الكثيف على المشاركة في المعسكر من قبل محبي هذه الرياضة بدءاً من سن 14 عاماً فما فوق، أعلن القائمون على إقامة المعسكر عن استكمال عملية التسجيل في المرحلة الأولى، وتأجيل جميع الطلبات الجديدة إلى المرحلة الثانية في أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تختتم هذه المرحلة في 25 الجاري، حيث يتم استضافة 62 لاعباً من أعضاء المنتخب، ويشرف فنياً على المعسكر الصيفي سبعة مدرّبين.

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