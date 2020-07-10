المصدر: الامارات اليوم

«الهيئة»

يتواصل غياب أنشطة الهيئة العامة للرياضة، إذ لم يعد لديها زخم إعلامي كما كان في السابق، رغم أن «الهيئة» أنشأت أخيراً «جروباً» خاصاً مع الصحافيين الذين يغطون أنشطتها.

عقد

استغرب مسؤول في أحد الأندية ما يروج له لاعب في الفريق بوسائل الإعلام بشأن عدم تلقيه عرضاً لتجديد عقده، مشيراً إلى أن النادي تقدم بعرض رسمي للاعب، ولكن الأخير لديه عروض أخرى يفاضل بينها.

علاقة

بدأ رئيس اتحاد لعبة فردية في التقرب من أمين السر العام لتحسين علاقة توترت بينهما أخيراً، ووصلت إلى حد القطيعة، والهدف وجود نية للترشح لفترة رئاسية ثانية، في ظل شعبية أمين السر العام لدى الجمعية العمومية.

تحايل

خالف عدد من الأندية، النظام الذي وضعته اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، والخاص بضرورة إجراء المسح على «كوفيد-19»، قبل 48 ساعة فقط من بدء التدريبات للموسم الجديد، واستغلوا الأسبوع المنقضي لإجراء الفحوص المطلوبة.

اشتراط

اشترط رئيس شركة كرة القدم، على بقية أعضاء الشركة لحضور تدريبات الفريق مع بدء فترة الإعداد، إجراء مسح «كوفيد-19» للسماح لهم بالوجود في أماكن تجمع الفريق.

استغراب

أبدى محلل في رسالة صوتية بعثها على أحد «الجروبات»، دهشته من قيام الشارقة بالتفكير في التعاقد مع النجم الإيطالي الشهير بالوتيلي، مؤكداً أن كبريات الأندية الأوروبية لم تتمكن من تقويم سلوك اللاعب.

عروض

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب العين فلاح وليد تلقى عروضاً من الظفرة، الفجيرة، حتا، الوصل وخورفكان للانتقال من العين على سبيل الإعارة، وأنه بات يقترب من التوقيع لصالح الفجيرة.

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