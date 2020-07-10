«رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1» يضم ألونسو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن فريق «رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1»، أمس، انضمام بطل السباقات الإسباني فرناندو ألونسو إلى الفريق، ليشارك في موسم 2021 إلى جانب السائق الفرنسي استيبان أوكون.

ويأتي هذا القرار تتويجاً للروابط القوية بين ألونسو والفريق، ولقيمة السائق الإسباني الحاصل على لقب «بطل العالم» مرتين عامي 2005 و2006، عندما كان يمثل «رينو» في السباق، بينما حاز 314 جائزة كبرى، وحقق 32 فوزاً، وصعد إلى المنصة 97 مرة على مدار تاريخه الرياضي.

ويعتبر ضم ألونسو ثاني أهم القرارات التي يعلنها الفريق هذا الموسم، بعد الكشف عن اتفاقية الشراكة مع «موانئ دبي العالمية»، لتصبح الشركة أول شريك رسمي للفريق على الإطلاق، ويؤكد القراران عزم «رينو» على اتخاذ أكبر الاستعدادات الممكنة للمنافسة في السباق، وإصرارها على استعادة لقب بطولة العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم: «قمنا في مارس الماضي بالإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة مع (رينو)، التي أصبحنا بموجبها الراعي الرسمي والشريك اللوجستي العالمي الأول للفريق، وتمثل الاتفاقية إنجازاً كبيراً لـ(رينو) وموانئ دبي العالمية».

وأضاف: «هذه الشراكة خطوة في غاية الأهمية نحو استكشاف وسائل جديدة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد العالمية للسيارات لدى شركة (رينو) من خلال خفض التكاليف، وزيادة السرعة والشفافية، وتخفيف التأثير على البيئة، ويُعد إعلان اليوم خطوة في هذه الشراكة».

وتقوم الشراكة بين «موانئ دبي العالمية» و«رينو» على مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة، فكلتا العلامتين تتمتعان بثقة عالمية واسعة، وتشتهران بالذكاء، والابتكار، والحرص على إشراك الجميع، وحل المشكلات اعتماداً على البيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة، ويأتي قرار انضمام ألونسو انعكاساً لتلك القيم، فهو يتمتع بخبرات وقدرات هائلة تضيف الكثير من القوة والصلابة إلى الفريق.

من جهته، قال ألونسو، إن «(رينو) هي بمثابة عائلتي، فهي تمثل أجمل ذكرياتي المتعلقة بسباقات فرومولا 1، فمعها حققت لقب بطل العالم مرتين، لكنني أتطلع للمستقبل الآن. وإنني لأشعر بالفخر والحماس الشديد للعودة مرة أخرى إلى الفريق الذي منحني الفرصة في بداية مسيرتي المهنية، والذي يمنحني الفرصة الآن للعودة مجدداً إلى أعلى قمة النجاح».

وأضاف «لدي الكثير من المبادئ والطموحات التي تتماشى مع أهداف الفريق، فأداء الفريق خلال موسم الشتاء المقبل يعزز صدقيته بشأن أهدافه خلال موسم 2022، وسأحرص على نقل كل الخبرات التي أتمتع بها في مجال السباقات إلى جميع أعضاء الفريق، بدءاً من المهندسين والفنيين وحتى زملائي الآخرين من السائقين، فالفريق يحلم بالصعود إلى المنصة مرة أخرى، وكذلك أنا، ولدينا كل الإمكانات التي تؤهلنا لتحقيق هذا الحلم».

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فوزاً حققها ألونسو وصعد إلى المنصة 97 مرة على مدار تاريخه الرياضي.

- السائق الإسباني حصل على لقب «بطل العالم» مرتين عامي 2005 و2006.

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