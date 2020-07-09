فرناندو ألونسو ينضم إلى فريق "رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1"

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن فريق "رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1" اليوم انضمام بطل السباقات الإسباني "فرناندو ألونسو" إلى الفريق، حيث سيشارك في موسم 2021 إلى جانب السائق الفرنسي إستيبان أوكون، حيث من المتوقع أن يشارك ألونسو مع الفريق في المواسم المقبلة.

ويأتي هذا القرار تتويجًا للروابط الطويلة والقوية بين ألونسو والفريق، فقد أحرز ألونسو لقب "بطل العالم" مرتين في مسابقتي 2005 و2006 عندما كان يمثل "رينو" في السباق، بينما حاز على 314 جائزة كبرى وحقق 32 فوزًا، وصعد إلى المنصة 97 مرة على مدار تاريخه الرياضي.

ويعتبر هذا القرار ثاني أهم القرارات التي يعلنها الفريق هذا الموسم، بعد الكشف عن اتفاقية الشراكة مع "موانئ دبي العالمية" لتصبح الشركة أول شريك رسمي للفريق على الإطلاق، ويؤكد القراران عزم "رينو" اتخاذ أكبر الاستعدادات الممكنة للمنافسة في السباق وإصرارها على استعادة لقب بطولة العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم: قمنا في مارس الماضي بالإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة مع رينو، والتي أصبحنا بموجبها الراعي الرسمي والشريك اللوجستي العالمي الأول للفريق، وتمثل الاتفاقية إنجازًا كبيرًا لرينو وموانئ دبي العالمية.

وتابع:"هذه الشراكة خطوة في غاية الأهمية نحو استكشاف وسائل جديدة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد العالمية للسيارات لدى شركة رينو من خلال خفض التكاليف وزيادة السرعة والشفافية، وتخفيف التأثير على البيئة.

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