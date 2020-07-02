إتمام صفقة المدرب بينتو رسمياً.. واتصالات لتأمين سفره إلى الإمارات

المصدر: أحمد طارق -دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن هنالك اتصالات تجري حالياً بين اتحاد كرة القدم والسفارة الإماراتية في كولومبيا لتأمين قدوم المدرب خورخي لويس بينتو، إلى الدولة في الأيام المقبلة، لبدء مهمته في تدريب المنتخب الوطني، حيث كشف في وقت سابق أن مهمته الأساسية حين يستأنف التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023، هي التأهل إلى المونديال، وذلك عقب إتمام صفقة التعاقد رسمياً لمدة عامين.

وكشف مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم» عن بدء إجراءات سفر بينتو من عاصمة كولومبيا بوغوتا إلى الدولة، وأن اتحاد الكرة يتواصل بشكل يومي مع السفارة الإماراتية في بوغوتا، لترتيب كيفية سفر المدرب الكولومبي إلى الإمارات، في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح أنه في الوقت الحالي لا توجد رحلات مباشرة من كولومبيا إلى الإمارات بسبب إيقاف حركة الطيران بداعي تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، وعدم عودة حركة الطيران بين البلدين حتى الآن، مشيراً إلى أنه جاري البحث عن رحلة طيران من كولومبيا تتضمن محطة ترانزيت في دولة أخرى، قبل التوجه إلى الإمارات، بينما علمت «الإمارات اليوم» أنه من ضمن الخيارات المطروحة لحضور المدرب إلى الدولة إمكانية سفره بطائرة خاصة مباشرة من كولومبيا إلى الإمارات.

يذكر أن كولومبيا تعد من أكثر الدول في قارة أميركا الجنوبية تأثراً بجائحة فيروس كورونا، إذ تحتل المركز الـ20 عالمياً في قائمة الدول الأكثر إصابة بـ«كوفيد-19»، والمركز الرابع على مستوى أميركا الجنوبية خلف البرازيل وبيرو وتشيلي، حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا ما يقارب 98 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 3334 شخصاً، وفقاً للمؤشر العالمي لتأثير جائحة فيروس كورونا على جميع الدول حول العالم.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة «روتيك ماستر»، التي تعد الوكيل المعتمد للمدرب خورخي بينتو، إتمام صفقة تعاقده مع اتحاد الكرة رسمياً، وتوليه مهمة تدريب «الأبيض»، لمدة عامين.

وذكرت في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام كولومبية، أنها تتوجه بالشكر إلى اتحاد الكرة الإماراتي على الثقة التي منحها للوكالة، مشيرة إلى أن خورخي بينتو بات مدرباً للمنتخب الإماراتي رسمياً، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين بينتو مدرباً لـ «الأبيض»، بعدما ذكر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة وجه الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو، ليتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول للفترة المقبلة.

من جهته، أكد بينتو أن عامل اللغة لن يقف عائقاً أمام مهمته في تدريب المنتخب الوطني، موضحاً لصحيفة «كاراكول» الكولومبية: «أعلم أنني سأذهب إلى مكان مختلف تماماً من ناحية الثقافة واللغة، ولكن ذلك الأمر يعد عادياً بالنسبة لي، وأعلم كيف سأتكيف مع الوضع الجديد».

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الكولومبي كان قد سبق له رفض عرض للتدريب في الصين بسبب عامل اللغة واختلاف الثقافات، موجهة له السؤال عن سبب قبوله عرض الإمارات، وقال: «بالتأكيد سيكون من الصعب بالنسبة لي فهم اللغة العربية، ولكن الأمر الجيد أن الدولة بنسبة 100% تتحدث اللغة الإنجليزية أيضاً كلغة ثانية، ورغم أنني أفضل اللغتين الألمانية والبرتغالية، إلا أنني أستطيع التعامل بشكل بسيط عن طريق اللغة الإنجليزية».

عقد المدرب الكولومبي ممتد لعامين، ومهمته الرئيسة قيادة الأبيض إلى بلوغ نهائيات كأس العالم.

في الوقت الحالي حركة الطيران متوقفة بين البلدين بداعي تفشي فيروس كورونا.

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