«الرابطة» تلغي إلزام الأندية بمشاركة 3 لاعبين تحت السن في كأس الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وافقت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين على طلب الأندية بتغيير آلية مشاركة اللاعبين في مسابقة كأس الخليج العربي التي ستنطلق في الثالث من سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة الفنية قد أجرت تعديلات جوهرية على شكل مسابقة كأس المحترفين في الموسم الجديد، اذ ستقام بنظام خروج المغلوب من مراحلها الأولى مروراً بالأدوار التالية وصولاً للمباراة النهائية.

وأُعفي كل من الشارقة بطل كأس السوبر، والنصر حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الخليج العربي، من المشاركة في الدور الأول من المسابقة.

وتقضي التعديلات الجديدة بعدم إلزام الأندية بمشاركة ثلاثة لاعبين تحت السن من بداية المباراة، وهو النظام الذي كان متبعاً في السنوات الماضية، والاكتفاء بوضعهم ضمن قائمة الـ18 المرشحة لخوض اللقاء، بحسب ما أكده عضو اللحنة الفنية، سبيت خاطر.

وقال خاطر خلال مشاركته في جلسة «مجلس دورينا» على قناة رابطة المحترفين في «يوتيوب»، إن اللجنة الفنية استجابت لهذا المقترح الذي قدمته الأندية في إطار الرغبة المشتركة من الطرفين لتطوير مسابقة كأس الخليج العربي. وأضاف: «اقتنعت اللجنة الفنية بأن التعديلات الأخيرة على آلية مشاركة اللاعبين ستُضفي على البطولة جدية واضحة من جانب الأندية وتحويلها من مجرد بطولة تنشيطية (كما كانت نظرة الأندية لها في السابق) إلى بطولة لا تقل في الأهمية والدوافع عن بطولة الدوري». وأوضح: «أنا على قناعة شخصية بأن اللوائح قد تساعد اللاعبين الصغار على أخذ فرصتهم في اللعب مع الفريق الأول، لكني مقتنع أكثر بأن صاحب الموهبة الجيده سواء من اللاعبين الصغار أو الكبار هو من يفرض ظهوره على الجميع». وتابع: «كما تعلمون هذه البطولة كانت في السابق فرصة للأندية للتحضير للموسم الجديد وإسقاط البطاقات الملونة عن اللاعبين، لهذا افتقدت الكثير من قوتها، خصوصاً في مرحلة المجموعات، وجاءت كل هذه التعديلات، وتحويل المسابقة لتكون قريبة من نظام كأس رئيس الدولة، ونحن على ثقة بأن هذه التعديلات ستمنح المسابقة قوة كبيرة». وأشار إلى أن «هذه التعديلات ستزيد من قوة المنافسة بين الأندية الـ14 على السواء، وستكون دافعاً لتغيير خططها في التعامل مع الموسم الجديد دون التركيز فقط على بطولة الدوري، ما سيزيد من قوة المسابقات التي تُشرف رابطة المحترفين على تنظيمها». وأكد سبيت خاطر أن التعديلات التي سيشهدها الموسم الجديد لن تكون مقتصرة على مسابقة كأس الخليج العربي ولكنها ستطول أيضاً مسابقة 21 التي تشرف عليها الرابطة، وأهمها السماح لحراس مرمى الفريق الأول بالمشاركة في تلك المسابقة. وقال: «تركزت الدراسات على أن حراس المرمى هم الأقل مشاركة في الدوري، استناداً إلى أن معظم الأندية تعتمد في كل المباريات على حارسها الأساسي، لهذا ستكون بطولة تحت 21 فرصة لحراس المرمى للظهور في المباريات الرسمية والحفاظ على جاهزيتهم الفنية البدنية والفنية». وأردف: «كما قررنا إقامة مسابقة 21 بعد يومين من مباريات الفريق الأول لأكثر من سبب: الأول تسليط الضوء الإعلامي والجماهيري على تلك المسابقة، باعتبار أن عناصرها هم الرافد الأساسي للفريق الأول وللمنتخب الأولمبي، وإتاحة الفرصة للمديرين الفنيين، لمتابعة هذه المباريات لاكتشاف المواهب».

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