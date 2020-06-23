منتخب الأثقال يستأنف التدريبات في دبي ورأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - وام

استأنف منتخب رفع الأثقال التدريبات اليومية في مركزين أحدهما في دبي والثاني في رأس الخيمة، وذلك مع الالتزام بضوابط وإجراءات وقاية اللاعبين والأجهزة الفنية والتعقيم الدوري لمعدات وأجهزة التدريب، وتطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

وأكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي أمين السر العام لاتحاد الإمارات لرفع الأثقال فيصل الحمادي، أنه على ضوء السماح بعودة الأنشطة في مختلف المرافق والأندية في دبي تم السماح للاعبي منتخب الرجال بالتدريب في مركز القصيص، وتم اتخاذ الإجراءات كافة من تعقيم للصالة والأجهزة بالتعاون مع الجهات المعنية، والالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة في مركز دبي أو في مركز رأس الخيمة، وبالنسبة للاعبات منتخب السيدات سيعدن للتدريبات بالصالة خلال أسبوع على أقصى تقدير.

وقال: «تم توزيع اللاعبين على مركزي دبي ورأس الخيمة، وكل لاعب يستخدم أدواته الخاصة، ولا يستعمل مرافق صالة التدريب، ويخرج فور الانتهاء من التدريب مع تعقيم الأجهزة والأدوات بشكل دوري».

وعن تصورات عودة المسابقات قال الحمادي: «من المرجح أن نستأنف المسابقات الرسمية المحلية في شهر سبتمبر المقبل، وسنستثمر الشهور المقبلة في إقامة بعض الدورات التأهيلية والتثقيفية لكوادر اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام بالتنسيق والتعاون مع مركز إعداد القادة».

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