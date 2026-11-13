«الكونغرس العالمي للطب العسكري» يناقش الرعاية الجراحية في الميدان والاستعداد للأوبئة المستقبلية

يواصل «الكونغرس العالمي الـ46 للطب العسكري - أبوظبي 2026»، أعمال برنامجه العلمي في مركز أدنيك أبوظبي، بالتركيز على موضوعات الإصابات في ميادين القتال، والتعاون بين القطاع الطبي على المستويين العسكري والمدني، والصحة النفسية، والاستجابة للكوارث، والابتكار الطبي. وتُختتم اليوم أعمال الكونغرس العالمي، من خلال استكمال الجلسات العلمية التي تتناول طب الفضاء، والتطبيب عن بُعد، والتدريب الطبي، وتضمن اليوم الرابع من الكونغرس جلسات علمية ركّزت على الرعاية الجراحية المتقدمة في الميدان، والجاهزية الطبية للأفراد العسكريين، والاستعداد للأوبئة المستقبلية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في خدمة الطب العسكري. وشهدت جلسات الكونغرس مشاركة واسعة من جهات ومؤسسات وطنية، أبرزها مستشفى زايد العسكري، ودائرة الصحة في أبوظبي، والإسعاف الوطني، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وجامعة خليفة، وحرس الرئاسة، حيث عكست هذه المشاركات جاهزية دولة الإمارات وخبراتها المتقدمة في مجالات الخدمات الطبية الطارئة، والجاهزية العملياتية، والبحوث الطبية، وإعادة التأهيل، والاستجابة الإنسانية.

وجمع المعرض الدولي المصاحب للكونغرس، بصفته أحد الفعاليات الرئيسة، نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية، بهدف استعراض أحدث التقنيات الطبية والحلول الصحية المبتكرة والقدرات العملياتية المتقدمة.

وسلط المعرض الضوء على مجموعة من الابتكارات في مجالات إخلاء المصابين، والاستجابة للطوارئ، والرعاية الصحية الرقمية، والطب الدقيق، بما في ذلك حلول الإخلاء الطبي باستخدام المركبات المدرعة والأنظمة غير المأهولة التي تقدمها مجموعة إيدج، وابتكارات مجموعة M42 في علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية المتكاملة، إلى جانب تقنيات الاستعداد للطوارئ وإدارة الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

وركّزت ورش العمل التخصصية المصاحبة للكونغرس، على التدريب العملي في مجالات الرعاية التكتيكية لمصابي القتال، والإدارة الشاملة للجروح، وإصابات الدماغ الرضحية، وتعزيز مرونة الكوادر الطبية وصحتها النفسية.