«البارالمبية الوطنية» تتابع الخطط والمبادرات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تابعت اللجنة البارالمبية الوطنية، خلال اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد-19)، سير الخطط والمبادرات الرياضية لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مراحل العمل خلال الفترة المقبلة، مع دراسة إمكانية عودة النشاط الرياضي وفق البرنامج المحلي والدولي لأصحاب الهمم.

وقالت اللجنة في بيان أمس: «ناقش الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة، محمد فاضل الهاملي بحضور نائبيه الدكتور طارق بن خادم، وعائشة ميران، والأمين العام، ذيبان المهيري، وأعضاء المجلس، البنود التي تتعلق بالمرحلة المقبلة وكيفية العمل خلال الوضع الراهن». وأضاف: «استعرض الاجتماع سير العمل في اللجنة، والاطمئنان على صحة اللاعبين وسلامتهم، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة والعالم، كما تمّ الاطلاع على جميع الرسائل الواردة للجنة، وعلى تقارير اللجنة العاملة والأمانة العامة في اللجنة».

وأكمل: «بعد أن قام أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة مستفيضة حول أفضل السبل لإعادة النشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم، سواء في الموسم الحالي أو المقبل».

من جهته، قال محمد فاضل الهاملي: «إن الفترة المقبلة ستكون محطة انطلاق جديدة مع الأخذ بكل الاحتياطات الاحترازية»، مشيراً إلى أن «توقف اللاعبين عن برامج التدريبات التي وضعت لهم، خلال الفترة الماضية، وتأجيل معظم المسابقات الرياضية الكبرى في الدولة وحول العالم، نظراً لتفشي فيروس (كورونا)، كان لهما بالغ الأثر، فكان لابد من النظر في قرار التأجيل، ورسم خارطة طريق جديدة للعمل بها خلال الفترة المقبلة».

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