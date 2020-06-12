المصدر: الامارات اليوم

تسجيل

بث لاعب من أحد أندية الإمارات الشمالية، التي تلعب في دوري الخليج العربي، تسجيلاً صوتياً عبر الـ«واتس أب»، قال فيه إنه أصبح قريباً جداً من الانضمام إما إلى شباب الأهلي أو إلى الوصل.

تجديد

توقفت مفاوضات أحد أندية مع لاعب دولي لتجديد عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل، بعدما تمسك اللاعب بالحصول على الراتب نفسه الذي يحصل عليه في الوقت الحالي.

ستريبل

أعلن نادي رودا الهولندي تعاقده مع المدرب يورغن ستريبل، حسب ما ذكر على حسابه الرسمي في «تويتر»، وهي الوجهة الأولى لستريبل، منذ إقالته من الجزيرة أكتوبر الماضي.

إنترنت

تعرض العمل في إحدى الهيئات الرياضية المهمة لشلل تام في فترة سابقة لنحو أسبوعين، بسبب انقطاع خدمة الإنترنت عنها، لعدم سدادها الفواتير، ما حال دون التواصل بينها وبين الجهات الرياضية التي تتبع لها.

فحوص

أكد نادي الوحدة أن الفحوص التي خضع لها الموظفون والعاملون في النادي، أثبتت خلوهم التام من أي أعراض لفيروس كورونا. ويأتي ذلك للتأكد من سلامة المنتسبين إلى النادي، تمهيداً لعودة العمل.

محاولات

تُجرى محاولات مع إدارة أحد الأندية للتراجع عن مواقفها بشأن شكوى مجموعة من المغردين، بعدما انتهكوا، بحسب ما ترى إدارة النادي «القوانين الإلكترونية»، بحق النادي.

نيغريدو

نفى مسؤول بأحد الأندية ما تردد بأن النادي يتفاوض مع لاعب النصر السابق، الإسباني ألفارو نيغريدو، مشيراً إلى أن ناديه لديه خيارات أخرى، وفقاً لتوصيات قدمها الجهاز الفني.

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