فردريك كانوتيه: كرة القدم تتطوّر في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تحدث نجم إشبيلية السابق سفير رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» فردريك كانوتيه، عن الفترة التي قضاها في الإمارات، وأكد أن الإمارات تبقى دائماً قريبة إلى قلبه.

وقال: «أملك أصدقاء كثيرين فيها وأحرص على التواصل معهم، وأعرف أن هناك جماهير واسعة للدوري الإسباني بها، والإعلام بالتأكيد له دور في ذلك لأنه يقدم لجمهوره الكثير من التغطيات حوله، لقد تابعت ذلك بنفسي، وتابعت أيضاً أن كرة القدم تتطوّر في الإمارات، وأن المنافسة بين أنديتها قوية، كما أن الإمارات تملك منتخباً قوياً».

وقال كانوتيه في تصريحاته لوسائل الإعلام عبر المقابلة «الافتراضية» عن بُعد، التي نظمها المكتب الإقليمي لـ«الليغا الإسباني» في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره دبي، إن المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد ستعود أقوى مما كانت عليه قبل التوقف نظراً إلى عودة اللاعبين المصابين من الطرفين وأبرزهم لويس سواريز من برشلونة وايدين هازارد واسينسيو من ريال مدريد، مشيراً إلى أن التبديلات الخمسة التي تم السماح بها ستجعل المستويات أقرب.

وأضاف: «من المؤكد أن الجاهزية البدنية للفريقين برشلونة وريال مدريد ستقول كلمتها في المنافسة على اللقب، لا سيما وأن الفارق في النقاط بين الفريقين هو نقطتان فقط لمصلحة برشلونة، وربما يتوقف الأمر على مدى استثمار كل فريق لفترة التوقف من الناحية البدنية، وأنا أعرف أن الجماهير في الإمارات منقسمة بين الريال وبرشلونة لأنني عشت لفترة في دبي».

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