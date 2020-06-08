دبي الرياضية: رازوفيتش مدرباً لمنتخب الإمارات لكرة القدم

المصدر: منصور السندي-دبي

ذكرت" قناة دبي الرياضية" أن مدرب الظفرة الحالي الصربي فوك رازوفتيش هو المدرب القادم للمنتخب الوطني لكرة القدم دون ذكر أي تفاصيل أخرى ، علما أن اتحاد الكرة كانت أعلن من قبل أن هناك ثلاثة مدربين مرشحين لتدريب المنتخب من بينهم الروماني أولايو كوزمين.

يذكر أن رازوفتيش" 47 عاما" كان قد وقع في 2018 عقدا مع الظفرة لتدريب الفريق الأول.

ويسعى اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب خلفا للمدرب السابق إيفانوفيتش وذلك لقيادة المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، علما أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد أعلن أخيرا أن الجولات الأربع المتبقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ستستكمل في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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