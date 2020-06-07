4 خطوات يحتاجها المنتخب للاستعداد الأمثل لخوض تصفيات المونديال

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رياضيون أن المواعيد الجديدة، التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاستئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي تقرر بموجبها أن تقام خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين بدلاً من المواعيد السابقة التي كانت مقررة في مارس الماضي ويونيو الجاري، أصبحت واقعاً رغم الأمور حتى الآن غير واضحة، وبحاجة إلى وضع النقاط على الحروف، لاسيما على صعيد استكمال الدوري من عدمه.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن التطورات الجديدة المتعلقة بتصفيات المونديال، تجعل المنتخب الوطني بحاجة إلى أربع خطوات جديدة، حتى يتمكن من الاستعداد الأمثل لخوض مبارياته في هذه التصفيات، تتمثل في ضرورة استكمال مباريات دوري الخليج العربي في حال سمحت الظروف الصحية كونها تعد المكان الأنسب لتجهيز المنتخب لهذه التصفيات، وعدم الاعتماد فقط على معسكر إعداد، بجانب سرعة إعلان اتحاد الكرة عن المدرب الجديد للمنتخب، وضرورة أن يكون من داخل الدولة ولديه معرفة كبيرة باللاعبين حتى لا يبدأ من الصفر، إضافة لقيام المدرب الجديد بتقديم برنامج إعداد يكون مثالياً، للتغلب على أي تحديات، والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، وأخيراً قيام اتحاد الكرة بالتنسيق مع المدرب الجديد لحل أي مشكلات قد تواجه لاعبي المنتخب، خصوصاً على صعيد عملية توقيع عقودهم واستقرارهم مع أنديتهم وتركيزهم ذهنياً.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة، رسمياً، عن هوية المدرب الجديد قريباً، بعدما استقرت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في الاتحاد على ترشيح ثلاثة مدربين، لاختيار واحد من بينهم.

وحسب المواعيد الجديدة، فإن الأبيض سيخوض أولى مبارياته أمام ماليزيا في الدولة بالثامن من أكتوبر المقبل، على أن يواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 13 من الشهر ذاته، فيما سيلعب آخر مباراتين له في التصفيات على أرض الدولة أمام تايلاند يوم 12 نوفمبر المقبل، وأمام فيتنام يوم 17 من الشهر ذاته.

واعتبر مدرب المنتخب الأولمبي السابق ومساعد مدرب المنتخب الأول السابق، حسن العبدولي، أن إعلان اتحاد الكرة عن اسم المدرب الجديد الآن يعد من الأمور الأساسية، من أجل البدء في تجهيز المنتخب، وتقديم برنامجه الكامل لاتحاد الكرة والجلوس مع اللاعبين للتعرف إليهم.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون المدرب الجديد من داخل الدولة وليس خارجها، ولديه معرفة باللاعبين.

وأضاف العبدولي: «من المهم جداً أن يبدأ المدرب الجديد للمنتخب الوقوف على جاهزية اللاعبين ومدى تراجع المستويات الفنية لبعضهم، نظراً لابتعادهم عن اللعب لفترات طويلة لتوقف الدوري، ومعرفة أيضاً ما إذا كان بعضهم قد تعرض للإصابات أم لا، فضلاً عن التعرف إلى الحالة الذهنية لهم، خصوصاً على صعيد التأكد من تجديد بعضهم عقودهم مع أنديتهم، لأن هذا الأمر يؤثر في اللاعب، لذلك فإن استقرار لاعبي المنتخب يعد أمراً مهماً، حتى لا يكون بعضهم مشتت الذهن وبعيداً عن تركيزه، وأعتقد أن هذا الأمر مسؤولية اتحاد الكرة مع المدرب».

وشدد حسن العبدولي على أن التدريبات المنزلية، التي يؤديها اللاعبون في منازلهم بسبب جائحة كورونا، لا تتعدى نسبتها الـ15%.

ورأى العبدولي أن المنتخب بحاجة في الفترة المقبلة لخوض مباراتين أو ثلاث مباريات، قبل الدخول في أجواء مبارياته بالتصفيات المرتقبة.

بدوره، أكد مدرب المنتخب الأولمبي السابق، علي إبراهيم، أن الصورة حتى الآن بالنسبة للنشاط الرياضي غير واضحة، خصوصاً على صعيد استكمال الدوري من عدمه، معتبراً أن هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض مسيرة إعداد المنتخب، التي يجب وضعها في الحسبان.

وأضاف: «في حال بدأ لاعبو الأندية الإعداد في شهر يوليو المقبل، فإن السؤال المهم هو هل المنتخب يكفيه شهر واحد للإعداد، وهل هناك إمكانية لإقامة معسكر إعداد خارجي، وهل بالإمكان خوض تجربة ودية مع أحد المنتخبات سواء داخل أو خارج أرضه؟».

وتابع: «اللاعبون دون شك ابتعدوا عن المباريات لفترات طويلة، وعملية تجهيزهم من جديد تعد مسألة صعبة في ظل الظروف الراهنة».

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، الدكتور سليم الشامسي، أنه مستغرب استعجال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تحديد مواعيد جديدة لاستئناف المباريات الأربع في الجولات المتبقية في التصفيات، رغم أن هناك الكثير من الدول لم تقم برفع الحظر عن أنشطتها الرياضية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الشامسي: «كنت أتمنى أن ينتظر الاتحاد القاري حتى تتضح الأمور بشكل أكبر بالنسبة للدول في عملية رفع الحظر عن جميع أنشطتها، خصوصاً في ما يتعلق بالنشاط الرياضي، كون من الصعب بدء إعداد المنتخب الوطني دون استمرارية النشاط الرياضي».

الخطوات الـ 4

1- استكمال مباريات الدوري، حال سمحت الظروف الصحية، كونه يعد المكان الأنسب لتجهيز المنتخب حتى يحافظ اللاعبون على رتم المباريات.

2- الإسراع في الإعلان عن هوية المدرب الجديد للمنتخب، ومن الأفضل أن يكون من داخل الدولة ولديه معرفة كبيرة باللاعبين.

3- الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين من عدمها، بعد فترة توقف طويلة عن اللعب بسبب «كورونا».

4- قيام اتحاد الكرة بالتعاون مع المدرب الجديد لحل أي مشكلات قد تواجه اللاعبين، خصوصاً على صعيد عملية توقيع عقودهم واستقرارهم مع أنديتهم.

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