المصدر: الامارات اليوم

كينو

أكدت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن مدرب فريق أتلتيكو مينيرو، الأرجنتيني سامباولي، أبدى تمسكه بالتعاقد مع البرازيلي كينو، رغم الصعوبات في التفاوض مع بيراميدز المصري، والمقابل المادي المرتفع الذي حدده لبيع اللاعب عقب انتهاء إعارته إلى الجزيرة.

مصير

ينتظر لاعبان أجنبيان بأحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي لكرة القدم من إدارة النادي تحديد مصيرهما بشكل قاطع في الاستمرار مع النادي من عدمه، بعدما ما تردد أن النادي في طريقه للاستغناء عن خدماتهما، علماً أن أحد هولاء اللاعبين معار إلى نادٍ آخر.

مدرب

نصح خبراء فنيون مقرّبون من إدارة أحد الأندية بأهمية التمسك بالمدرب الحالي للفريق، وعدم التفكير باستبداله بمدرب آخر، حفاظاً على الاستمرار في حالة الاستقرار الكبير التي يشهدها النادي، خصوصاً أن المدرب الحالي يحظى بتقدير كبير من جمهور النادي.

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