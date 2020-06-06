أضرار «كورونا» حاضرة سواء بإلغاء الموسم أو استئنافه

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق ■دبي

أكد رياضيون أن جائحة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات احترازية وتوقف طويل للنشاط الرياضي، وعلى رأسه دوري الخليج العربي، تسببت في أضرار كثيرة للأندية ستكون حاضرة، سواء في حالة إلغاء المسابقة، أو استئنافها، لكنهم شددوا على أنه في حال اتخاذ قرار الإلغاء، ستتواصل الأضرار في الموسم المقبل، وستكون مادية ومعنوية على جميع الأندية.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن تأثر الأندية بهذا الفيروس أمر طبيعي كونه أزمة عالمية، وتأثيراته مست كل القطاعات ومختلف المجالات، وليست الرياضة فقط. لكنهم شددوا على أن قرار الإلغاء سيفتح الباب للعديد من المشكلات، أبرزها في حال لم يتم تحديد هوية البطل والفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، مشيرين إلى أن قراراً كهذا سيعد ظلماً للفريق المتصدر، والفريقين اللذين ينافسان على الصعود من الهواة إلى المحترفين، بينما في الوقت نفسه إلغاء المسابقة مع تحديد البطل والفريقين الهابطين، يعد ظلماً من جهة أخرى للأندية التي أمامها سبع جولات تستطيع في حال إقامتها تغيير شكل لائحة ترتيب الدوري.

المسابقة تكبدت خسائر كبيرة

أكد رئيس شركة الاستثمار بنادي النصر السابق، عادل الغيث، أن اتحاد كرة القدم في موقف صعب، بسبب الوضع الحالي لمسابقة دوري الخليج العربي، وصعوبة استكمال الجولات السبع المتبقية، لافتاً إلى أنه عملياً المسابقة تكبدت خسائر كبيرة، وهو الأمر نفسه الذي سيحدث في حال إلغاء الموسم الحالي.

وقال الغيث: «الأندية أنفقت أموالاً طائلة منذ بداية الموسم، لكن التوقف الحالي بسبب الفيروس كبدها خسائر فادحة على مستويات عدة، ستؤثر بشكل سلبي في جوانب مهمة، مثل: عقود الرعاية وعقود اللاعبين، والتعاقدات بشكل عام في الفترة المقبلة».

وأضاف: «الجميع يعلم بأن العالم أجمعه يعيش ظرفاً استثنائياً، إذ إن الخسائر ليست فقط في كرة القدم والرياضة بشكل خاص، لكنها في المجالات كافة، والقرار المبدئي باستكمال الدوري في أغسطس سيخفف الأضرار والخسائر التي تتعرض لها المسابقة، رغم الصعوبات والمشكلات التي ستنتج عن هذا القرار، خصوصاً مع الضغط الكبير في المباريات الذي سيتعرض له اللاعبون، وسيؤثر سلباً في الموسم المقبل، إلى جانب صعوبة اللعب في درجات الحرارة المرتفعة». وأشار نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الأندية في الفترة المقبلة هو التعامل مع التغيرات التي ستحدث بسبب أزمة فيروس كورونا، وقال: «يجب أن تفكر الأندية في المستقبل، وكيفية مواجهة تراجع مصادر الدخل الخاصة بها، مع التوقعات بتقليص ميزانيات الأندية بنسبة 20%، إلى جانب أن موارد الاستثمارات الخاصة بكل نادٍ ستواجه صعوبات، ولاشك في أن الدخل الذي تدره سيتأثر سلباً».

وختم عادل الغيث تصريحاته، قائلاً: بدأت بعض الأندية تخفيض نفقات الألعاب الأخرى، للإبقاء على حجم الإنفاق في كرة القدم، وهو قرار غير صائب، إذ إن الأندية يجب أن تعيد جدولة ميزانياتها مع تقليص الدعم الحكومي، وضرورة اعتمادها على نفسها.

خالد إسماعيل: من الظلم عدم استكمال الموسم طالما لا يوجد عائق صحي

قال لاعب النصر السابق، الدولي خالد إسماعيل، إنه من الظلم عدم استكمال الموسم الحالي، لما في ذلك من ظلم بيّن على الأندية التي استعدت منذ شهر يوليو الماضي وأنفقت ملايين الدراهم، طالما أنه لا يوجد عائق صحي.

وأضاف: «أعلم أن هناك أندية لا ترغب في استكمال الموسم، وهذا خطأ كبير، ولا يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، هناك أندية أوروبية تعيش المواقف الصعبة نفسها التي تعانيها أنديتنا، ورغم ذلك كانت في مقدمة المطالبين بعودة النشاط، ولم نسمع عن نادٍ أوروبي اعترض على استكمال المسابقة لأي سبب ما، وهذه ثقافة يجب أن نتعلم منها».

وأضاف: «لا أرى أي إشكالية في أن يتواصل موسم 2019/‏‏2020، مع موسم 2020/‏‏2021، فالمتبقي من الموسم الحالي سبع جولات فقط يمكن أن تقام في شهر واحد أو خلال خمسة أسابيع على أقصى تقدير، ثم تحصل الأندية على راحة لمدة أسبوعين ونبدأ الموسم الجديد، ولنا في موسم 1985/‏‏1986، مثال واقعي حينما أقيمت نسختان من كأس رئيس الدولة في هذا الموسم، بعد أن رفض اتحاد الكرة إلغاء المسابقة، وأقيمتا معاً في موسم واحد، وتُوج النصر باللقبين».

وأشار: «بإلغاء الموسم نهدر حقوق أندية اجتهدت وعملت على أن يكون لها حضور في المنافسة، ونكافئ أندية لم تقدم ما يشفع لها في البقاء مع المحترفين، ومن العدل والإنصاف أن نستكمل الموسم ليحصل كل ذي حق على حقه».

وشدد خالد إسماعيل على أنه «ليس مع تتويج شباب الأهلي باللقب أو إقرار الهبوط، إذا ألغيت المسابقة، لأن هناك سبع جولات لاتزال متبقية، وشباب الأهلي يتقدم بفارق ست نقاط، ويمكن حسابياً تعويضها، والأمر نفسه ينطبق على منطقة الصراع على البقاء، لهذا أدعو لاستكمال الموسم، حتى لا يُظلم طرف أو يجامل طرف على حساب آخر».

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