شيخة تعدل موعد القفز بعلم الإمارات فوق الأهرامات

المصدر: منصور السندي ■دبي

كشفت عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، شيخة أحمد، عن تعديل موعد قفزتها من ارتفاع 13 ألف قدم فوق أهرامات مصر، حاملة علم الإمارات، التي كانت مقررة في يونيو المقبل إلى نوفمبر المقبل، بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، واصفة خطوة القفز فوق أعلى أهرامات مصر بالتحدي الكبير بالنسبة لها، مشيرة إلى أن التوقف عن ممارسة رياضتَي القفز بالمظلات وركوب الخيل خلال فترة العزل المنزلي قدّم لها فوائد كثيرة على الصعيد العائلي، ودفعها لممارسة رياضات جديدة، مثل الكارديو والمشي، مؤكدة أنها تتمنى تأسيس فريق نسائي للمظلات، كون هذه الفكرة كانت موجودة لديها من قبل، مشددة على أن لديها مفاجأة ستكون قريبة لم تكشف عنها سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد انتهاء جائحة «كورونا».

وقالت شيخة أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أنني توقفت عن ممارسة القفز بالمظلات وكذلك ركوب الخيل بسبب الحجر المنزلي، إلا أن هناك فوائد كثيرة تحققت لم أكن أتوقعها، إذ تعمقت أكثر في شخصيات أشقائي وشقيقاتي، وأيقنت بأن العائلة جزء من نبض القلب والنجاح المستمر».

وأكدت شيخة أحمد أهمية التزام الجميع بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، حتى يتم تجاوز الظروف الصحية الراهنة.

وأشارت المظلية شيخة أحمد إلى أنه رغم أن خططها في الاستعداد للمنافسات والمشاركات المقبلة كانت قد توقفت بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم بأسره، إلا أنها تخطط للعودة بقوة للتدريبات، علماً أنها تستخدم في رياضة القفز مظلة حديثة تتوافر فيها كل إجراءات الأمان والسلامة ومصمّمة للقفز من ارتفاعات عالية.

يذكر أن شيخة أحمد سبق لها المشاركة في العديد من البطولات والمنافسات الخارجية، وهي إلى جانب القفز بالمظلات التي حققت فيها نجاحات كبيرة، فإنها تمارس كذلك رياضة ركوب الخيل.

وعن خططها المقبلة، خصوصاً على صعيد رياضة القفز بالمظلات، قالت شيخة أحمد: «اشتقتُ لممارسة هواياتي في رياضة القفز بالمظلات وركوب الخيل، وعندما يتم رفع الحظر الحالي، بسبب الظروف الحالية، فإنني سأكون أول الحاضرين لممارسة القفز بالمظلات».

وعن نجوم كرة القدم المفضلين لديها، أكدت شيخة أحمد أنها ليس لديها شخص محدد، لكنها تشجع بالتأكيد منتخب الإمارات، ومعجبة بلاعبة منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات جليلة النعيمي، مشيرة إلى أنها اشتاقت إلى رؤيتها وهي تلعب كرة القدم.

شيخة أحمد:

«سأكون أول الحاضرين لممارسة القفز بالمظلات مع عودة النشاط».

«الحجر المنزلي حرمني هوايتي ركوب الخيل والقفز بالمظلات».

«مفاجأة قريبة سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد انتهاء جائحة (كورونا)».

- تخطّط لتأسيس فريق نسائي للمظلات وتمارس حالياً رياضة الكارديو والمشي

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