عمر إسماعيل: أستغرب عدم عودة نادي رأس الخيمة رغم دعم اتحاد الكرة

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

استغرب اللاعب السابق للمنتخب وناديَي بني ياس ورأس الخيمة، عمر إسماعيل، غياب نادٍ بوزن رأس الخيمة عن المسابقات، على الرغم من تاريخه الكبير. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أستغرب عدم عودة نادي رأس الخيمة إلى دوري الهواة، رغم دعم اتحاد كرة القدم البالغ 200 ألف درهم، وعرض الاستثمار الذي قدمه مستثمرون».

وشدّد عمر إسماعيل على أن عودة نادٍ مثل رأس الخيمة، سيكون خير داعم ورافد للمنتخبات السنية باللاعبين، كما كان لفترات طويلة، وأضاف: «عودة نادٍ بمكانة رأس الخيمة للمشاركة في مسابقات دوري الدرجة الأولى، سيسهم في استكشاف المواهب ويثري المسابقات، ويعيد الحيوية إلى أرجاء النادي، خصوصاً أن (الخيماوي) صاحب مسيرة كروية حافلة بالنجوم والمواهب».

وقال إن ذلك سيعيد عدداً كبيراً من العائلات لتمارس دورها في الأندية رياضياً وثقافياً، فضلاً عن توافر مساحة كافية لاستيعاب العدد الكبير من الشباب، وقال أيضاً: «لا يمكن لنادي الإمارات أن يستوعب كل لاعبي مدينة رأس الخيمة وحده، إضافة إلى وجود لاعبين كثيرين يتمنون أن يجدوا فرصتهم في اللعب، ومدربين مواطنين ابتعدوا عن التدريب لعدم وجود فرصة».

لا يمكن لنادي

الإمارات أن يستوعب

كل لاعبي مدينة رأس الخيمة وحده.

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