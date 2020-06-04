«الهيئة» تؤكد أنه لا تغيير في مواعيد انتخابات الاتحادات

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أمس، خلال اجتماع عن بُعْد، برئاسة عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس المجلس، وبحضور جميع الأعضاء، إلى جانب الأمانة العامة، أنه لن يكون هناك تغيير في مواعيد انتخابات مجالس الاتحادات الرياضية المختلفة التي ستجرى خلال الفترة المقبلة، دون الإشارة إلى مواعيدها بالضبط.

ولم تشر الهيئة، خلال بيانها الصحافي، إلى مواعيد الانتخابات التي مر وقتها في الفترة الأخيرة دون إجرائها، وتأجلت لوقت لاحق بسبب فيروس كورونا، بجانب التي ستجرى قريباً.

في جانب آخر وبخصوص عودة النشاط الرياضي، طالبت الهيئة الاتحادات بتحديد الآليات الخاصة بها لهذا الأمر، مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية المحددة من قبل الجهات المختصة، وذلك للإسهام في الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

ووجه العويس، خلال الاجتماع، ببناء استراتيجيات تنسجم مع الظروف والتطورات العالمية، ووضع سياسات واضحة وبناءة، لتحقيق استمرارية الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع الإجراءات المتخذة عالمياً على صعيد مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشدد المجلس على أهمية أن تعمل الاتحادات الرياضية بشكل مبتكر، وبطريقة أشمل تستوعب متطلبات المرحلة وتحدياتها، مؤكداً أن القطاع الرياضي بحاجة لعمل أكبر، من خلال برامج جديدة ومشروعات استثنائية، تعالج التحديات التي شهدها القطاع الرياضي، خلال أزمة كورونا.

ودعا، كذلك، إلى صياغة سياسات استشرافية تضمن استمرارية العمل مهما بلغت التحديات، وتخطيط وبناء آليات عمل مبتكرة غير تقليدية، تمكن المجتمع الرياضي من التعامل مع المستجدات، وتحويلها إلى فرص ونموذج يضرب به المثل.

«الهيئة» طالبت الاتحادات بتحديد آليات عودة النشاط، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للجهات المختصة.

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