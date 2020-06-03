شيوتاني: إدارة العين أخبرتنا بعودة التدريبات منتصف الشهر الجاري

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مدافع فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، أن المسؤولين في شركة نادي العين لكرة القدم أخطروا اللاعبين بأن موعد العودة للتدريبات سيكون في منتصف شهر يونيو الجاري، لكنه لا يعرف ما إذا كان فريقه سيستأنف مسابقة دوري الخليج العربي ويخوض نهائي كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أنه يتدرب في منزله، مثله ومثل بقية الرياضيين حول العالم، في خطوة يهدف من خلالها للحفاظ على لياقته البدنية.

وقال شيوتاني في مقابلة مع صحيفة «سبورتيفا اليابانية»: «في منتصف مارس الماضي تم إلغاء التدريبات، كان الجميع في حجر منزلي، لذك قمت بشراء جهاز رياضي خاص بالجري داخل المنزل، ودراجة ثابتة، حتى أتمكن من مواصلة التدريبات، في البداية كان مقرراً أن يستأنف الدوري في شهر مايو، وتم تمديد فترة الحجر المنزلي، وحالياً من المقرر أن تستأنف في شهر أغسطس، ولكن هذا الإعلان ربما يتغير».

وفرض الجهاز الفني لفريق العين، بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، منذ تعليق النشاط الرياضي، على اللاعبين تدريبات يومية للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية لديهم، عبر تقنية الاتصال المرئي، إذ يقوم مدرب اللياقة بعرض تدريبات خاصة للاعبين، ومتابعتهم بصورة يومية.

وتابع اللاعب الذي يقضى موسمه الثالث في صفوف العين: «أعتقد أنه حان الوقت للعودة للعمل، يبدو أنه لم يقرر بعد ما إذا كنا سنستكمل بقية الموسم أو سنبدأ موسماً جديداً».

وأشار تسوكاسا شيوتاني إلى أنه يساعد زوجته في الأعمال المنزلية خلال فترة الحجر المنزلي، وقال: «نحن نعيش مع أطفالنا في الإمارات منذ سنتين، ولدينا فرصة تعلم اللغة الإنجليزية، ولكن علينا أن نعلم الأطفال اللغة اليابانية، لأننا سنعود يوماً ما إلى الوطن، حالياً نقوم بتدريسهم القراءة والكتابة باللغة اليابانية».

وحول تبرعه بـ18 ألف قناع لسكان مدينتي هيروشيما وتوكوشيما، لمجابهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، قال مدافع فريق العين: «أتمنى أن أستطيع مساعدة الناس، أشعر بالامتنان لهاتين المدينتين بالتحديد، وقد افتتحت في وقت سابق مدرسة لتعليم الأطفال لعبة كرة القدم في مسقط رأسي مدينة توكوشيما».

«حان الوقت للعودة إلى العمل ومساعدة زوجتي خلال فترة الحجر المنزلي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news