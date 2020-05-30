سالم حديد: استكمال الدوري ضرب من الخيال

أكد اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد أن تأخر اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين في حسم مصير الموسم الرياضي 2019-2020 لاسيما دوري الخليج العربي وكذلك دوري الدرجة الأولى، سيربك حسابات الأندية، مشدداً على أن استكمال الدوري في أغسطس المقبل يعد أمر مستحيلا وضربا من الخيال، على حد تعبيره، لأن أحداً لن يتمكن من تحمل مسوؤلية الزج باللاعبين لخوض مباراة لمدة 90 دقيقة في درجات حرارة ورطوبة عاليتين.

وقال سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «القرار الأسلم في تقديري يتمثل في إنهاء الدوري ومنح الأندية الفرصة الكافية لبدء استعداداتها للموسم الجديد، فالدوري متوقف منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وأي قرار بإستئنافه يحتاج إلى الكثير من الخطوات العملية القابلة للتنفيذ».

وأضاف: «الأندية كان يجب أن يكون لها دور واضح في مسألة حسم مصير الدوري من خلال اتخاذ قرار جماعي ورفع الأمر إلى اتحاد الكرة ورابطة المحترفين وذلك وفق رؤية محددة تراعي مصالح الجميع».

وأوضح «يجب ألا ننسى بأن الأندية عليها التزامات كثيرة وعلى ضوء القرار الذي سيتخذه اتحاد الكرة ورابطة المحترفين سيحدد ذلك خطواتها المقبلة خصوصا على صعيد تجديد الأندية لعقودها من عدمه وتحديد مواعيد قيد وتسجيل اللاعبين وكذلك عملية التعاقد مع لاعبين جديد خصوصا بالنسبة للاعبين الأجانب كما أن التاخر في حسم مسالة الدوري سيترتب عليه أيضا أمورا مالية بالنسبة للأندية ولذلك فإنه يجب أخذ كل هذه الأمور في الحسبان».

وكان اتحاد الكرة كان قد قرر في 15 مارس الماضي تجميد جميع الأنشطة الرياضية بما فيها دوري الخليج العربي قبل أن يتخذ أخيرا قرارا بعودة النشاط الرياضي مبدئيا في أغسطس المقبل، علما أن اتحاد الكرة كان قد عقد أخيرا اجتماعا يوم 22 الجاري أي قبل عطلة عيد الفطر لكنه لم يتخذ قرارا حاسما بشأن مصير الموسم الرياضي.

ويتصدر شباب الأهلي ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة يليه العين ثانيا (37 نقطة)، ثم الجزيرة (36 نقطة)، والوحدة والشارقة بالرصيد نفسه (35 نقطة).

وتابع سالم حديد «التردد في اتخاذ قرار بشأن حسم مصير الدوري في غير محله، ويجب أن يعيد اتحاد الكرة النظر في عملية ترتيب أولوياته في هذا الخصوص لاسيما أن الكل كان يتوقع أن يتخذ اتحاد الكرة قراه بشأن مصير الموسم الكروي الحالي خلال اجتماعه الأخير الذي عقده قبل عطلة عيد الفطر».

وختم «من الناحية الفنية فإنه من الصعب جد إستكمال الدوري نظرا لكون هذا الأمر يتطلب ترتيبات عدة من ضمنها أن الأندية بحاجة إلى معسكرات أعداد لتجهيز لاعبيها للعودةإلى اللعب مجددا بعد فترة توقف طويلة جدا عن حساسية المباريات».

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