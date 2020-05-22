اتحاد الكرة ينسق مع الجهات المختصة لعودة النشاط في أغسطس المقبل

أعلن اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه أمس بنظام الاتصال المرئي "عن بعد"، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبمشاركة كافة الأعضاء بانه ينسق مع الجهات المختصة في الدولة لعودة النشاط في أغسطس المقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام في بيان صحافي: "إن اتحاد الكرة وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية يواصل متابعاته مع الجهات المختصة في الدولة بشأن العودة المبدئية لنشاط الكرة في أغسطس المقبل"، مشيراً إلى أن "فريق العمل المكلف بهذه المهمة يواصل اجتماعاته بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية مع هذه الجهات وكذلك يواصل اتصالاته مع الاتحادين الدولي والآسيوي".

وأضاف بن هزام: "الاجتماع بدأ بكلمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، أشاد فيها بالجهود المتواصلة للجهات المختصة بالدولة وخط دفاعنا الأول في مواجهة جائحة كورونا حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما أشاد بالورش التي نظمتها مختلف إدارات ولجان الاتحاد خلال فترة توقف النشاط الكروي في مختلف التخصصات بهدف تطوير منظومة العمل الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص، مطالباً بضرورة مواصلة إقامة مثل هذه الورش والندوات".

وأضاف بن هزام أن "مجلس الإدارة اطلع على التقارير والتوصيات المقدمة من اللجان الدائمة أولها لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، إذ قام النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة يوسف حسين السهلاوي بعرض التقرير الذي تضمن آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة حسب المعايير والشروط المحددة والبدء في مرحلة التفاوض تمهيداً لرفع الأسماء النهائية الى مجلس إدارة الاتحاد للاعتماد، كما قام السهلاوي باستعراض خطط وبرامج ومشاريع اللجنة للفترة المقبلة المعدة من قبل المدير الفني للاتحاد ميشيل سابلون والتي تتضمن 11 مشروعاً تهدف إلى تطوير قطاع منتخبات البراعم والشباب وشؤون التدريب والأكاديميات على أن يتم الإعلان عن هذه المشاريع خلال الأيام المقبلة وبشكل موسع".

وتابع "اطلع المجلس على توصيات لجنة المسابقات بخصوص مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي القادم 2021-2020 حسب مخرجات الورشة التي نُظمت مؤخراً بمشاركة كافة الأندية".

وأكمل "أما فيما يتعلق بتوصيات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين حول فترات القيد التسجيل المقترحة، فقد قرر مجلس الإدارة التريث والانتظار لغاية ما يستجد من قرارات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم حول روزنامة المسابقات وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، فيما تم إحالة توصية لجنة الحكام بخصوص لائحة الحكام الجديدة للمزيد من الدراسة والمراجعة على أن يتم عرضها مجدداً خلال فترة أسبوع للاعتماد".

وقال بن هزام "قرر مجلس الإدارة اعتماد إقامة خلوة افتراضية بنظام الاتصال المرئي لمناقشة أوضاع الكرة الإماراتية وذلك في شهر يوليو المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء الفنيين مع تكليف لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالتحضير لها ، وكذلك البدء في الإعداد لاستراتجية الاتحاد بعد عقد اجتماعات مع عدة شركات عالمية متخصصة، كما تم الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المجتمعية الذي تناول الأنشطة والمبادرات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية منها فعالية أنا اتعهد ضمن مبادرة بطولتنا سلامتكم التي أطلقها الاتحاد بهدف دعم جهود الدولة في مواجهة كورونا من خلال تشجيع أفراد المجتمع على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات حفاظاً على السلامة العامة ، حيث وجه مجلس الإدارة بمضاعفة هذه المبادرات المجتمعية الهادفة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز التواصل مع الجماهير".

وأضاف بن هزام "اطلع مجلس الإدارة كذلك على تقرير مفصل من الأمانة العامة حول ورشة العمل القانونية التي نُظمت مؤخراً على مدار يومين لمناقشة التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد (النظام الأساسي ، ولوائح الانضباط ، أوضاع وانتقالات اللاعبين، الاستئناف، وهيئة التحكيم) وذلك بمشاركة ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد والإدارات واللجان المعنية إلى جانب ممثلي الأندية ، حيث قرر مجلس الإدارة تحويل كافة التعديلات المقترحة على لجنة تنقيح اللوائح لدراستها وإعادة عرضها على مجلس الإدارة".

دبي - الإمارات اليوم

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