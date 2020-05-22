اتحاد كلباء يرسل الرواتب إلى لاعبي «المراحل» في منازلهم

المصدر: جوني جبور ■دبي

وجهت إدارة الألعاب الجماعية في نادي اتحاد كلباء بتخطي العقبات التي فرضها توقف النشاط الرياضي، والإجراءات الاحترازية والحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وطلب من مشرفي ألعاب السلة والطائرة واليد والألعاب الفردية بالنادي، التوجه إلى منازل اللاعبين في مختلف المراحل السنية، لتسليمهم رواتبهم وكل مستحقاتهم المالية الخاصة بهم.

وقال عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء مشرف عام الألعاب الجماعية، عبدالله الدرمكي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إدارة النادي كانت حريصة على الدوام على عدم تأخير أي رواتب شهرية أو مستحقات مالية، لجميع لاعبيها وفي مختلف المراحل السنية، وهو النهج ذاته الذي اعتمدته إدارة النادي في ظل الظروف الصحية الراهنة، وبهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين، بالطلب من مشرفي ألعاب السلة والطائرة واليد والألعاب الفردية، بالتوجه إلى منازل اللاعبين، ولكل المراحل السنية، وتسليمهم رواتبهم وكل مستحقاتهم المالية وهم في المنزل»، وأوضح: «دأبت إدارة النادي، بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة، خالد الزعابي، على عدم تأخير أي مستحقات مالية لجميع لاعبينا، وتسليم رواتبهم بصورة منتظمة وشهرية، وذلك من خلال تسليم جهاز المحاسبة المستحقات المالية من رواتب شهرية وبدلات تدريب ومكافأة مسابقات وغيرها، إلى مشرفي الألعاب الذين يتولون بدورهم إيصالها باليد للاعبي المراحل كافة، لكون هؤلاء اللاعبين لا يملكون حسابات بنكية، وهو النهج ذاته الذي حرصت عليه إدارة النادي منذ الإعلان عن توقف النشاط الرياضي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى سلامة الجميع، وحتمت على اللاعبين عدم القدرة على القدوم إلى النادي، بالدفع بمشرفي الألعاب، سواء إبراهيم البيرق في الألعاب الفردية، أو عدنان سعيد، وإبراهيم شرف، وإبراهيم سليمان، في اليد والسلة والطائرة، بالتوجه إلى منازل اللاعبين وتسليمهم مستحـــــــــقاتــــــــــــهم المــــــاليـــــــة». وعن الصعوبات والتحديات التي واجهها مشرفو الألعاب في إيصال المستحقات المالية، قال الدرمكي: «كلباء ليست بالمدينة الكبيرة، إذ تحتاج إلى 10 دقائق بالسيارة للوصول إلى أبعد نقطة فيها، حتى لاعبونا الموجودون في المناطق المجاورة، مثل وادي الحلو، يحتاج الوصول إليهم 10 دقائق، ما ساعد في منح مشرفي الألعاب القدرة على التوجه إلى كل منازل لاعبينا وتسليمهم المستحقات المالية»، واختتم: «نتطلع على الدوام إلى أن تكون الرياضات والألعاب الجماعية والفردية في النادي رقماً صعباً في المنافسات والمسابقات كافة على مستوى الدولة، ونحن سعداء بالتعاون الدائم من قبل أولياء الأمور، ودعمهم وتشجيعهم لأبنائهم على المواظبة في التدريبات، وهو ما حتم علينا في ظل الظروف الصحية الحالية، التأكيد على أولياء الأمور بأننا في مجلس إدارة النادي حريصون كل الحرص على سلامة أبنائهم، من خلال تشجيع الأبناء على البقاء في بيوتهم، والتكفل بإيصال كل مستحقاتهم المالية إلى منازلهم».

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