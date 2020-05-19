المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسالة

تلقى مدربون في أكاديمية لكرة القدم بأحد أندية دوري الخليج العربي، رسالة على هواتفهم من إدارة النادي، تطلب منهم مراجعة مكتب الموارد البشرية، وذلك لأمر غاية في الأهمية، وسط مخاوف من المدربين بالاستغناء عن خدماتهم.

حظر

فرض إداري في أحد الأندية على العمال والموظفين القاطنين في سكن النادي حظراً شاملاً، وطالبهم بعدم الخروج، حتى في الأوقات المسموحة والمصرح بها رسمياً.

صفحة

أنشأ مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، صفحة عبر حسابه في «فيس بوك»، أطلق عليها «تطوير المدرب العربي»، إذ يلتقي فيها متابعيه لإلقاء محاضرات عن خطط وتطوير الجانب الفني لكرة القدم، كما يعلق على استفسارات متابعيه عن طرق لعب بعض المدربين العرب والأجانب.

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