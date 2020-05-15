العجلة مشرفاً على الفريق والحمادي مسؤولاً عن تعاقدات الشارقة

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

وزّع مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة عبدالله العجلة، المناصب الإدارية على الأعضاء.

وقالت الشركة في بيان أمس: «تقرر أن يتولى عبدالله العجلة مهام المشرف على الفريق الأول، وعمران الجسمي مشرفاً إدارياً ومالياً، وبدر أحمد الحمادي يتولى مهام مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين ومشرفاً على فريق الرديف، ويتولى جاسم الدوخي مهام مشرف مدرسة كرة القدم والأكاديمية الخاصة، وحسن أحمد الحمادي مشرفاً على أكاديمية كرة القدم بالنادي».

وأضاف البيان: «ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون واحتياجات الفريق الأول للفترة المقبلة ما بعد عودة النشاط الرياضي واستئناف المسابقات، واطلع على أوضاع عقود اللاعبين المواطنين والأجانب، كما استعرض تقرير الجهاز الفني، ونتائج اجتماع رئيس الشركة مع مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري».

وتابع «تؤكد الشركة أن شعار المرحلة المقبلة هو التفاني في خدمة النادي، ما يتطلب الجدية والجهد المضاعف». من جهته، أكد عبدالله العجلة أن «الاجتماعات ستعقد بصورة أسبوعية، لتسريع وتيرة العمل، والبت في عقود العاملين من مختلف فرق النادي، والسعي نحو المحافظة على مكانة واسم نادي الشارقة في المقدمة بين الكبار في مختلف المسابقات المحلية والقارية».

توزيع مناصب شركة الشارقة لكرة القدم

■عبدالله العجلة مشرفاً على الفريق الأول.

■عمران الجسمي مشرفاً إدارياً ومالياً.

■بدر أحمد الحمادي مديراً للتعاقدات وشؤون اللاعبين ومشرفاً على فريق الرديف.

■جاسم الدوخي مشرفاً على مدرسة كرة القدم والأكاديمية الخاصة.

■حسن الحمادي مشرفاً على أكاديمية كرة القدم بالنادي.

عبدالله العجلة:

«الاجتماعات ستعقد أسبوعياً لتسريع وتيرة العمل والبت في عقود العاملين بالنادي».

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