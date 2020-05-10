ملتقى «افتراضي» للاعبات أندية دبي اليوم حول الصحة واللياقة في ظل «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي، الساعة العاشرة مساء اليوم، الملتقى الافتراضي للاعبات أندية دبي، الذي تعقده لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ويحمل عنوان «صحتك ولياقتك في ظل (كوفيد-19)».

وتستعرض لجنة المرأة والرياضة مع لاعبات أندية دبي، عبر برنامج الاتصال المباشر (زووم)، الوضع الحالي لرياضة المرأة، وسيكون الملتقى عبارة عن جلسة حوارية، يتم فيها تبادل الآراء والمقترحات لبحث سبل تخطي الظروف الحالية، في ظل جائحة «كوفيد-19» (فيروس كورونا).

وستشارك في الملتقى الدكتورة دانة الحموي، الطبيبة وأخصائية التغذية السريرية، التي ستقدم نصائح للاعبات حول كيفية المحافظة على اللياقة البدنية، من خلال التغذية السليمة والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية، كما ستتاح الفرصة للاعبات لطرح الأسئلة على أعضاء لجنة المرأة والرياضة والدكتورة دانة، وستتم الإجابة عنها جميعاً.

وتعمل لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، وتقدم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي، سواء على مستوى التمكين والتطوير أو الممارسة وتحقيق الإنجازات، من خلال التمثيل المشرف في كل المحافل الدولية، حيث تقوم بتنظيم دوريات وبطولات على مستوى المدارس للفتيات، لأنهن يعتبرن قاعدة الهرم الرياضي، كما تقوم بتنظيم فعاليات خاصة بالمؤسسات والأندية وأخرى لكل النساء في المجتمع وتقوم بتنظيمها في الحدائق العامة والأندية المفتوحة، ذلك بالإضافة إلى دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تعتبر من أكبر الأحداث الرياضية الخاصة بالنساء، سواء في عدد الرياضات أو المشاركات، كما تشارك المرأة في كل الفعاليات والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للنشاط البدني، ودمج الرياضة النسائية في كل الأيام الاحتفالية العالمية، مثل اليوم العالمي لمحاربة السكري، واليوم العالمي لمحاربة السرطان، وذلك من خلال تنظيم مسيرات ومسابقات في الجري والأنشطة البدنية المختلفة.

لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي تستعرض مع اللاعبات سبل المحافظة على لياقتهن.

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