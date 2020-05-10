«الألعاب الفردية» في نادي الشارقة توزع الحقائب الإدارية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

عقدت إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي، أول من أمس، اجتماعها الأول بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، والأعضاء: عبدالرحمن علي المليحي، ناصر بن عاشور، حميد شامس، وأيوب لشكري. وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية للأعضاء، وتقرر أن يكون حميد شامس مشرفاً لألعاب الكاراتيه والجودو، وعبدالرحمن المليحي مشرف ألعاب الرماية والمبارزة، التي تتضمن ثلاث ألعاب هي: الرماية والقوس والسهم والمبارزة، في حين تولى ناصر محمد عاشور الإشراف على ألعاب السرعة، التي تتضمن ألعاب: كرة الطاولة والدرّاجات وألعاب القوى والسباحة، إلى جانب تولي أيوب لشكري الإشراف على الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وهو القطاع الذي استحدثته الإدارة، أخيراً، وذلك انطلاقاً من حرص إدارة الألعاب الفردية التركيز على تطوير الرياضات الخاصة بالألعاب الفردية والمبادرات المتعلقة بها. وكشف سليمان الهاجري أن عدد اللاعبين المسجلين في المنتخبات الوطنية تجاوز الـ35 لاعباً من أبناء نادي الشارقة الرياضي، وأن عدد الميداليات الدولية المحققة في الموسم السابق بلغ 111 ميدالية ملونة. وناقش الاجتماع تدريبات فرق الألعاب الفردية عن بُعد، وتوجّه رئيس الإدارة بالشكر والامتنان لجميع اللاعبين على حرصهم على مواصلة التدريبات المنزلية. وتطرّق اجتماع الألعاب الفردية عن بُعد إلى مناقشة موازنة الموسم المقبل، ونوّه الهاجري بأن النادي لن يتوانى في توفير أي احتياجات للفرق الرياضية.

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