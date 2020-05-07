مجلس دبي الرياضي و«غيم فايندر» يُطلقان بطولات رياضية افتراضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي شراكة مع «غيم فايندر للرياضات الإلكترونية الافتراضية»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الالكترونية لإنشاء سلسلة من البطولات عبر الإنترنت.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «ستكون انطلاقة هذا التعاون من خلال تنظيم بطولة (Call of Duty - Modern Warfare) خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري، حيث سيتنافس 16 فريقاً للفوز بالجوائز المالية وقسائم المشتريات التي تمنح للفائزين، ويمكن لجميع الراغبين المشاركة في المنافسات من خلال الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏esports.gamefinder.ae، مع خيار إنشاء فريق خاص بهم أو الانضمام إلى فريق تم إنشاؤه بالفعل».

وجاء في البيان: «مع توقف النشاطات الرياضية التقليدية والأنشطة الخارجية في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة Covid-19، وانطلاقاً من النمو الكبير الذي يشهده قطاع الرياضات الإلكترونية في العالم أجمع، وزيادة أعداد الممارسين في الدولة لهذه الرياضات التشويقية، يشهد قطاع الرياضات الإلكترونية في الدولة والمنطقة تعزيزاً كبيراً».

وأضاف: «تم وضع الخطط لتشهد الفترة المقبلة تنظيم عدد من البطولات في الرياضات الإلكترونية المختلفة استناداً إلى نوعية اللعبة والفئات العمرية وملفات تعريف الفريق، كما سيتم تخصيص جوائز تشجيعية للفائزين، كما أنه يتم التخطيط لتنظيم دوري فريد سيضم ملفات شخصية متقدمة للاعبين، وسيتم بث جميع البطولات مباشرة وإدارتها وتشغيلها بواسطة (غيم فايندر)».

وجاء في البيان: «شراكة مجلس دبي مع (غيم فايندر)، وبالتعاون مع جمعية الامارات للرياضات الالكترونية، هي الأحدث في عدد من المبادرات التي أعلن عنها المجلس وخصص لها منصة خاصة بالرياضات الافتراضية، ومع التطورات الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) فإن المجلس يحرص على اتاحة الفرصة والأجواء الحماسية لجميع فئات المجتمع التي باتت تقضي ساعات أطول في المنزل، حيث يشجع مجلس دبي الرياضي منظمي الأحداث الرياضية في الإمارة على ابتكار واحتضان عالم الرياضات الافتراضية والإلكترونية، ودعمهم، وأضاف المجلس شريحة خاصة لتسجيل الأحداث الافتراضية على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، www.dubaisc.ae، الشهر الماضي».

وختم: «تتجاوز رؤية مجلس دبي الرياضي و(غيم فايندر) أزمة (Covid-19) الحالية، مع خطط لإنشاء منصات أحداث مبتكرة للبطولات في عالم ما بعد فيروس كورونا، في محاولة لتعزيز مكانة المنطقة كموقع نشط رئيس على خريطة المواهب الدولية، كما تم وضع خطط لإطلاق برنامج حضانة المواهب».

المنافسة الدولية لهواة المنطقة والمواهب الجديدة

ينصب التركيز الرئيس للشراكة بين مجلس دبي الرياضي و«غيم فايندر» على تعزيز قطاع الرياضة الإلكترونية في الدولة، وإعطاء طعم المنافسة الدولية لهواة المنطقة والمواهب الجديدة، من خلال تبني معايير الألعاب الدولية من خلال البطولات عبر الإنترنت، وتسهيل رحلتهم إلى عالم الرياضات المحترفة من راحة منازلهم.

وقال بيان مجلس دبي الرياضي: «تسعى الشراكة إلى توفير منصة متطورة وشاملة على Gamefinder Esports للاعبين العاديين والمهنيين، على حد سواء، وتأمل في تعزيز مستقبل الرياضات الإلكترونية في المنطقة والصناعات ذات الصلة من خلال رعاية المحيط المحلي للرياضات الإلكترونية والاقتصاد وتطوير الأعمال».

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