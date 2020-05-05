مصدر: أتوقع إلغاء الدوري خلال الشهر الجاري

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال مصدر مسؤول في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، إن البيان الصادر الأربعاء الماضي، من قبل رابطة المحترفين لم يتضمن أي نص يؤكد استكمال مسابقة الدوري، والمتبقي منها سبع جولات، متوقعاً أن تصدر الرابطة قراراً بإلغاء بطولة الدوري خلال شهر مايو الجاري.

وكانت رابطة المحترفين قد أصدرت بياناً أكدت فيه أنها تتابع مع الجهات المختصة في الدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد، والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع.

وتابع البيان: «بعد تقييم الوضع مع هذه الجهات قررت رابطة المحترفين وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم عودة مسابقاتها في شهر أغسطس المقبل، وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت». وأشار البيان: «ستقوم رابطة المحترفين بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية تُتيح للأندية الاستعداد الأمثل لها».

وأكد المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه لـ«الإمارات اليوم»، أن «كل ما جاء في البيان لم يتضمن صراحة أي عبارة تؤكد استكمال بطولة الدوري، وهذا يدل على نية مجلس إدارة الرابطة إلغاء الموسم الحالي أسوة بما فعلت اتحادات أوروبية في الآونة الأخيرة». فيما لم تصدر أي تصريحات توضيحية عن الرابطة بعد البيان.

وتوقف نشاط دوري الخليج العربي في منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى بسبب جائحة «كورونا».

وأضاف: «أتوقع أن يصدر عن الرابطة بيان خلال هذا الشهر يؤكد إلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم، خصوصاً أن ما يقرب من 90% من أندية المحترفين لا ترغب في استكمال البطولة، نظراً للصعوبات التي ستعانيها الأندية كافة في ما يتعلق بتمديد عقود لاعبيها، والتحضير للمباريات الصعبة المتبقية في المسابقة».

وأكمل المصدر أن «ما ورد في الفقرة الثانية من هذا البيان، أكد عودة مسابقات الرابطة خلال شهر أغسطس، بما يعني حسب وجهة نظري عودة المسابقات بمنافساتها الثلاث، (مباراة السوبر وكأس الخليج العربي وبطولة الدوري)، ولو كانت النية موجودة في استكمال بطولة الدوري المتوقفة ما وردت عبارة عودة مسابقاتها، وتم استبدالها باستكمال الموسم». وتابع: «كما أن الفقرة الثالثة من البيان أشارت إلى أن رابطة المحترفين ستقوم بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق، فالوضع الطبيعي أن بطولة الدوري ستُستكمل بنظام لوائحها التي انطلقت عليها دون تغيير، لعدم قانونية أي تعديلات على المسابقة، بعدما أغلق باب القيد الصيفي والشتوي وتحددت آلية الفريق البطل والفريقين الهابطين لدوري الهواة».

وزاد: «أما تحديد آلية ولوائح مسابقات الرابطة، كما ورد في البيان، لا يتحمل أي تأويل آخر سوى أنها تخص مسابقات الموسم الجديد، والتي اعتادت أن تبدأ في شهر أغسطس من كل عام».

وشدد المصدر على أن استمرارية الضبابية حول موقف الدوري سيضع الأندية أمام خسائر مالية كبيرة، إذ إنه من المفترض أن يتحرك مسؤولو كل نادٍ نحو تمديد عقود لاعبيه التي تنتهي غالبيتها في 30 مايو الجاري.

موضحاً: «نخشى أن نلتزم بإخطار اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في هذا الشهر، ثم نفاجأ بعد ذلك بإلغاء المسابقة وخسائر كل نادٍ لن تقل عن ثلاثة ملايين دولار على أقل تقدير، لهذا يتوجب على مجلس إدارة الرابطة أن يحسم هذا الجدل في أقرب فرصة ممكنة». وكانت تسريبات قد خرجت لتؤكد أن الدوري سيُستكمل مطلع سبتمبر المقبل عقب انتهاء مرحلة دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا، والمحدد له بشكل مبدئي شهر أغسطس.

استمرار الضبابية سيضع الأندية أمام خسائر مالية كبيرة، ويفرض عليها تمديد العقود التي تنتهي في 30 الجاري.

المقصود بالبيان عودة مسابقات الرابطة خلال شهر أغسطس، وليس استكمال البطولة المتوقفة.

يتوجب على مجلس إدارة الرابطة أن يحسم هذا الجدل في أقرب فرصة ممكنة.

الوضع الطبيعي أن الدوري يستكمل بنظام لوائحه التي انطلق عليها دون تغيير.

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