"التنس" يرتب ليكون أول اتحاد يعاود نشاطه في الإمارات

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

عقد مجلس ادارة اتحاد التنس اجتماعه الدوري الذي أقيم (عن بُعد) بتوجيهات من الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان صحافي: «تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط الجوهرية المتعلقة بنشاط التنس في الامارات وبما يسهم بالحفاظ على النقلة النوعية التي تشهدها اللعبة، وكيفية مواصلة العطاء بعد الانتهاء من مرحلة كورونا، وتطرق اعضاء مجلس الادارة الى دراسة اعدتها اللجنة الفنية للاتحاد تتعلق بعدد الأكاديميات المسجلة رسمياً، وكيفية التواصل معها من اجل بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ديمومة ممارسة التنس في الامارات، كما تم بحث التواصل مع اكاديمية الحبتور الدولية للتنس بخصوص استكمال بعض المنافسات المهمة التي تم ايقافها مع تعليق ممارسة النشاطات الرياضية والتي تخدم برنامج (تنس المستقبل) الذي ينظم بالتعاون بين الاتحادين الاماراتي والدولي للتنس، وتم بحث دعم التواصل المميز مع الاتحاد الدولي للاستمرار باستضافة بطولات الشباب الدولية، والتي تعتبر الامارات من الوجهات الرئيسة لها في منطقة الشرق الأوسط وتقام في كل من دبي والفجيرة».

وجاء في البيان: «وقف المجتمعون على ما تم تحقيقه منذ انطلاق الموسم 2020/2019 من 1 أكتوبر والى 15 مارس بخصوص التطوير والمنتخبات وبطولات التصنيف المحلية والاجتماعات الدولية، وبما يعزز التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، اضافة الى دعم المكاسب التي تحققت بفضل الموقع الالكتروني للاتحاد منذ ان تم تدشينه وقاد لنتائج مميزة».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد أحمد عبدالملك أهلي ان الاجتماع كان ايجابياً للغاية، خصوصاً انه ناقش جدول اعمال مفعماً بالمحاور وخرج بتوصيات تؤكد مواصلة العمل عن بعد للحفاظ على المكاسب المتحققة، وأضاف في بيان صحافي: «درسنا اعادة النشاط مبكراً لما لرياضة التنس من خصوصية في التباعد، حيث قمنا بالتواصل مع مجلس دبي الرياضي والأكاديميات بهذا الشأن، ونتطلع الى ان يكون اتحاد التنس من أوائل الاتحادات لإعادة النشاط»، مضيفاً ان من ابرز التوصيات تكليف اللجنة الفنية عمل دراسة للمرحلة المقبلة بعد عودة النشاطات الرياضية وبما يكفل تعويض المنافسات التي لم يتم اقامتها، مقدماً الشكر باسم مجلس الادارة لمجلس دبي الرياضي ومجلس ابوظبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي وأكاديمية الحبتور الدولية، وجميع الأندية التخصصية للتعاون المثمر والهادف لنجاح مستقبلي للتنس في الإمارات.

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