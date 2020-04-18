حسم ملف المدرب الجديد لمنتخب الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم صباح اليوم اجتماعها الثاني عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية ومحمد عبيد حماد مستشار اللجنة مشرف المنتخب الوطني الأول وعدنان الطلياني وعبدالله سلطان وعبدالحميد المستكي ومحمد عبيد حمدون وعادل عبدالعزيز أعضاء اللجنة وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات مقرراً.

وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها ملف مدرب المنتخب الوطني الأول، حيث اطلعت اللجنة على السير الذاتية المقدمة من السادة أعضاء اللجنة لترشيح مدرب لتولي مهام تدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة والتي تضمنت العديد من الأسماء من جنسيات ومدارس عالمية مختلفة، وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع، تقرر تكليف السادة الأعضاء بعقد اجتماع خاص لهذا الملف خلال الأسبوع الجاري، لتقليص القائمة وذلك حسب المعايير المطلوبة على أن يتم رفعها لمجلس الإدارة لاحقاً .

وفيما يتعلق ببرامج اعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة، قررت اللجنة تأجيل هذا الموضوع إلى حين وضوح الرؤية وانتظار قرارات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم حول مسألة عودة النشاط الرياضي الكروي في ظل الوضع الصحي الراهن .

كما ناقشت اللجنة عدداً من المشاريع الخاصة بتطوير قطاع منتخبات المراحل السنية ومراكز التدريب إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير برامج متخصصة في تطوير المهارات الفنية من خلال تنظيم مسابقات مدرسية للمرحلتين الابتدائية والاعدادية .

وقررت اللجنة كذلك رفع توصية للأمانة العامة للاتحاد لمخاطبة اللجنة الأولمبية الوطنية حول الموافقة المبدئية على المشاركة في الدورة التاسعة للألعاب الفرنكوفونية لفئة الشباب المقررة في شهر يوليو 2021 بجمهورية الكونغو .