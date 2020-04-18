المصدر: الامارات اليوم

تجديد

قامت إدارة أحد الأندية التي عززت بشكل كبير حظوظ الفريق الأول لكرة القدم في البقاء، قبل توقف دوري الخليج العربي، بتجديد عقود جميع اللاعبين الأجانب، وكذلك معظم المواطنين، ما يضمن للفريق تأمين الاستقرار الفني المطلوب.

تواصل

قدّم لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة السابق، أحمد ضياء، حلقة توعوية بكيفية ممارسة الرياضة داخل البيت دون الحاجة للأجهزة الرياضية من خلال التواصل الاجتماعي، وبالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، وأكد ضياء لـ«الإمارات اليوم» أن الحلقة لاقت قبولاً واسعاً.

مدرّب

تداولت وسائل إعلام مصرية، أمس، أخباراً عن ترشيح المدرب الحالي لفريق الزمالك، الفرنسي كارتيرون، لتدريب منتخب الإمارات في الفترة المقبلة، في ظل فراغ المنصب بعد فك الارتباط مع مدرب الأبيض، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أخيراً.