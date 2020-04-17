كينو: مستقبلي مع الجزيرة غامض.. ولو خيّروني في مصر لاخترت الأهلي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد لاعب الجزيرة، البرازيلي ماركوس دا سيلفا، الملقب بـ«كينو»، أنه لا يعلم إلى الآن مستقبله مع النادي عقب انتهاء إعارته له في نهاية يونيو المقبل قادماً من بيراميدز المصري.

وقال اللاعب في تصريحات لقناة «أون سبورت» المصرية: «لم يتحدث معي أي مسؤول في نادي الجزيرة بشأن نيتهم تمديد الإعارة، والأمر نفسه في نادي بيراميدز، لم يخبرني فيه أحد ما إذا كانت الإعارة ستتمدد أم لا».

وأضاف: «أنا هنا موجود في أبوظبي حتى انتهاء موعد إعارتي للجزيرة في يونيو، وإذا تقرر تمديد النشاط الرياضي في الإمارات لما بعد تلك الفترة فسأبقى مع النادي حتى ينتهي الموسم أياً كان توقيته، ثم أتوجه بعدها إلى البرازيل لزيارة عائلتي قبل العودة مجدداً إلى نادي بيراميدز».

وحول أسباب عدم ظهوره بالمستوى الذي كان متوقعاً منه مع الجزيرة، أوضح كينو: «حينما وصلني عرض الجزيرة ووافق عليه نادي بيراميدز، كنت راغباً في خوض تجربة تحدٍّ جديدة وفي مكان آخر، خصوصاً أن النادي الإماراتي كانت لديه طموحات ودوافع كبيرة في بداية الموسم للمنافسة في البطولات كافة».

وتابع: «بعد أن قدمت إلى هنا تأثرت كثيراً بدرجات الحرارة المرتفعة في بداية الموسم، وهذه الأجواء كان لها عامل سلبي كبير في قدرتي على اللعب بشكل جيد لاسيما أنني من اللاعبين الذين أمتاز بالسرعات، وبعد أن بدأت في التأقلم بعض الشيء على الأجواء تعرضت لإصابة في الركبة أبعدتني لمدة شهرين، وحتى بعد العودة للملاعب كنت أشكو بعض الآلام لكنها سرعان ما تلاشت تماماً، وفي آخر مباراة لنا أمام العين لعبت بصورة جيدة وحققنا نتيجة ممتازة بالفوز 3-1».

وخاض كينو مع الجزيرة 12 مباراة في الدوري من أصل 19 سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف.

وعن عدم نجاح الجزيرة في المنافسة في البطولات رغم الأسماء الكبيرة بين صفوفه قال كينو: «كثيرون ينظرون فقط لنادي الجزيرة، ولا ينظرون للفرق الأخرى، فالدوري الإماراتي في الحقيقة قوي والمنافسة فيه ليست سهلة حتى للفرق التي تتمتع بإمكانات فنية عالية، لأن هناك فرقاً أخرى تتمتع بالميزة نفسها، والشيء الوحيد الذي يؤخذ علينا هو التفريط في بعض النقاط السهلة خصوصاً على ملعبنا، رغم أننا في أوقات كثيرة كنا قريبين من الصدارة».

وعن المفاوضات بينه وبين الأهلي المصري للانضمام إليه في الموسم المقبل، نفى اللاعب البرازيلي وجود أي مفاوضات بينه وبين الأهلي للعب له مستقبلاً، وقال: «سمعت في بعض الأوقات أن الأهلي المصري يطلب التعاقد معي، وتحريت الأمر من وكيلي، لكنه أكد أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، وإذا حدث مستقبلاً فسيكون عن طريق نادي بيراميدز».

وعما إذا تلقى عرضين من الأهلي والزمالك فأيهما سيختار، قال بإجابة حاسمة وقاطعة: «سأختار الأهلي».

النجم البرازيلي:

- المنافسة في دوري الخليج العربي ليست سهلة حتى على الفرق التي تتمتع بإمكانات عالية.

- سمعت باهتمام الأهلي المصري، لكن أي مفاوضات للتعاقد معي ستتم عن طريق بيراميدز.

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مباراة من أصل 19 خاضها كينو مع الجزيرة في الدوري، سجل خلالها هدفين، وصنع خمسة.