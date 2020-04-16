أذكى لاعب إماراتي يتفوق على أبطال العالم من منزله

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اكتسح الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي، المصنف الأول محلياً، سالم عبدالرحمن، نخبة من أبطال العالم للشطرنج ضمن بطولة "تحدي الثلاثاء"، التي ينظمها الموقع الشطرنجي العالمي "تشيس كوم"، وتلعب بنظام الشطرنج الخاطف الافتراضي.

وتمكن سالم من الفوز في ثماني مواجهات خاضها في البطولة الأولى، التي أقيمت في إطار الحجر المنزلي، وتعادل مرة فقط في الجولة التاسعة والاخيرة مع المصنف الرابع عالمياً الروسي أيان نيبومياتشي، ليحصد في الأخير لقب البطولة.

وشارك في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، في مقدمتهم المصنف الأول عالمياً في الشطرنج الخاطف الأميركي الأستاذ الدولي الكبير هيكارو ناكامورا، بالإضافة إلى بطل العالم للشطرنج الخاطف ثلاث مرات الأستاذ الدولي الروسي الكبير الكسندر جريتشوك، والبطل الهولندي انيش جيري، والمصنف الرابع عالمياً الروسي أيان نيبومياتشي.

وظهر سالم بمستوى فني كبير اتسم بالدقة في الحسابات، اذ نجح باقتدار في أن يدير أصعب مواجهاته في البطولة، ضد الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسيف، بعد أن حصل الروسي على أفضلية جيدة في وسط الدور، لكنه تمكن من قلب أفضلية المباراة لمصلحته في مرحلة ضغط الوقت نهاية المباراة.

وفي الجولة الأخيرة حصل الفتى الذهبي، سالم عبدالرحمن، على أفضلية ممتازة في مباراته مع المصنف الرابع عالمياً الروسي نيبومياتشي، لكنه آثر عدم المجازفة، إذ إن نتيجة التعادل كانت كافية لتحقيق لقب البطولة، ليحصل على ٨.٥ نقاط من الجولات التسع.

و تساوى على المركز الثاني سبعة لاعبين، كان أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير الأرميني اندرسيان زافين، والروسي أيان نيبومياتشي و الأميركي جاتا كامسكي، برصيد ثماني نقاط، وبفارق نصف نقطة عن صاحب المركز الأول، بينما حصلت بطلة العالم السابقة، الأوكرانية ألكسندرا كوستنيوك، على جائزة أفضل لاعبة برصيد سبع نقاط. وشارك في البطولة ١١٢٦ لاعباً من جميع أنحاء العالم.