المدفع: سنعتمد على الشفافية في إدارة نادي الشارقة ولن ننفرد بالرأي أو القرار

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع أن سياسة مجلس الإدارة الجديد للنادي ستعتمد بشكل كبير على الشفافية والجماعية والإنفتاح على جميع الآراء دون حجر أو إقصاء وأنهم سيفتحون منصات تتيح لهم التواصل والاستماع للجميع لما فيه خير نادي الشارقة والرياضة في الإماراة والدولة، مؤكدا أنهم لن ينفردوا بالرأي أو القرار.

وقال علي سالم المدفع في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الشارقة في أول تصريح له عقب تعيينه في المنصب الجديد " لسنا في عجلة من أمرنا وسندرس كل الخيارات الإدارية والفنية بتأن وروية وسنتخذ من القرارات ما يصب في مصلحة الكيان الشرقاوي وتدعم مسيرة البطولات التي نعمل مع الجميع على تحقيقها لزيادة رصيد النادي".

وتابع المدفع " أتمنى أن نكون عند حسن ظن صاحب السمو حاكم الشارقة وأشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعم الأندية، كما أشكر مجلس الإدارة السابق على الجهود الكبيرة التي بذلوها على مستوى جميع الألعاب والتي توجت بفوز فريق كرة القدم ببطولة الدوري والسوبر".

وأشار المدفع إلى أنه سيعمل على سرعة إختيار إعضاء مجلس الإدارة وتشكيل إدارات الشركات بالنادي حتى يكونوا في كامل الجاهزية في حال إستئناف النشاط الرياصي في الدولة في أي وقت، مشددا على أنه لايريد أن يترك أي شئي للظروف وأنه سياسة النادي الجديدة ستقوم على دعم جميع الألعاب والحفاظ على البطولات التي يحمل لقبها النادي.



وأضاف "سنتواصل ونستمع لآراء القاعدة الجماهيرية العريضة لنادي الشارقة التي ستشكل الركن الأهم لنا في فترة تولينا المهمة، ونتوقع وقفة جماهيرية قوية خلف مجلس الإدارة ناصحة ومصوبة ومقترحة وابوابنا ستكون مفتوحة لجميع الشرقاوية والعمل المشترك سيقود النادي الى النجاحات".