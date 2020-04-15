خليل غانم: الطلياني نجم النجوم.. و«التصويت» مبادرة رائعة

المصدر: محمد أبوإسماعيل■دبي

قال رئيس شركة خورفكان لكرة القدم المدافع الهداف، خليل غانم، إن «التصويت على أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الإماراتية، مبادرة جماهيرية رائعة»، مشيراً إلى أنها حققت الهدف الرئيس منها، وهو تفاعل الشارع الرياضي مع كرة الإمارات، وعدم الشعور بالتوقف الرياضي المتسبب فيه حالياً فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف خليل لـ«الإمارات اليوم»: «لم أكن أتوقع الوصول إلى المرحلة النهائية، ليس لسبب ما، وإنما دائماً ما يشغل الجمهور، في مثل هكذا تصويت، اللاعبون المهاجمون ولاعبو الوسط، وقليلاً ما نجد مدافعاً يحصل على جائزة أفضل لاعب».

وعن عدنان الطلياني، قال: هو «نجم النجوم، وشقيقي منذ سنوات، ودائماً على تواصل واتصال وزيارات، كنا مع بعض لسنوات، وحصلنا في عام واحد على جائزة هداف بطولة الدوري، وجائزة أفضل لاعب، وأمضينا كثيراً من الأيام الجميلة، مع هذا الجيل الرائع الذي بلغ كأس العالم».

وتابع: «شاهدت آراء مختلفة في التصويت، وفي وجهة نظري كلها إيجابية، حتى وإن كان هناك من الجيل الجديد من لا يعرف القدامى، لأنه بدأ البحث عن أهداف ومباريات لهم، للتأكد من أسماء حفرت في ذاكرة جمهور كرة القدم من عاشوا هذه الفترة، وبالتأكيد الجيل الحالي كان ينقصه التوفيق فقط، وأتمنى أن يوفقوا في الفترة المقبلة».

وأضاف: «شاهدنا خلال الأيام الماضية منافسة جماهيرية شريفة بين جماهير الإمارات، بالطبع كل لاعب في أي جيل يعلم مدى قيمته لدى جمهوره في أي فريق. قد يظلم التصويت لاعبين قدامى لم يَرَهم الجمهور الحالي الشاب، الفرق 30 عاماً بين جيلين، الأول صعد إلى مونديال 1990، والثاني موجود حالياً، بالتأكيد نتائج المنتخب الفترة الأخيرة قد أثرت في نجوم الجيل الحالي».

الفرق 30 عاماً بين جيلين، الأول صعد إلى مونديال 1990، والثاني موجود حالياً.