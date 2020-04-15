المصدر: الامارات اليوم

رحيل

نفى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، عبيد الشامسي، في تصريحات لقناة الشارقة الرياضية، ما تردد عن رحيل رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، محسن مصبح، وكذلك المدرب الوطني جمعة ربيع، عن النادي، مشيراً إلى أنهما مستمران مع «الشارقة».

مسابقة

كلف مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية لجنته الفنية بدراسة إمكانية استكمال الموسم في فصل الصيف المقبل، في حال التمكن من القضاء على فيروس «كورونا»، وذلك تجنباً لتعقيدات متعلقة بتشابك أجندة الموسم الحالي مع المقبل.

إصابة

انتقد لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي، الجهاز الطبي في ناديه، مشيراً إلى أنه تسبب في تفاقم إصابته وابتعاده عن الملاعب الموسم بأكمله، بعدما كان بإمكانه العودة إلى المشاركة في المباريات في فبراير الماضي.