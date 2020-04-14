"فنية رابطة المحترفين" ترفع توصياتها بخصوص مستقبل المسابقات

المصدر: الإمارات اليوم

أكدت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان أن اللجنة الفنية بالرابطة رفعت توصياتها إلى مجلس الإدارة بخصوص مستقبل مسابقات المحترفين، للاطلاع عليها واعتمادها بعد التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة، دون أن يُلقي البيان المزيد من الإيضاحات حول تلك المقترحات.

وأضاف البيان: ناقشت اللجنة الفنية للرابطة السيناريوهات المحتملة للموسم الحالي على ضوء توقف النشاط الرياضي في الدولة كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الاجتماع الثاني للجنة، الذي عقد مساء الأحد الماضي بنظام "الاجتماعات عن بعد".

وترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة، حسن طالب المري، وحضره عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس، طارق الشبيبي، وأعضاء اللجنة: إسماعيل راشد، وسبيت خاطر، وناصر الحمادي، وسليمان البلوشي، وطه عزت، وكذلك المدير التنفيذي للرابطة وليد الحوسني، ومقرر اللجنة مبخوت الهاجري.

وحضر الاجتماع أيضا عضوي فريق عمل المبادرات الفنية التطويرية عبدالحميد المستكي، وعلاء مدكور، وممثلو الإدارة الفنية وإدارة المسابقات في اتحاد كرة القدم.