الدراج جافيريا يشكر الإمارات: حصلت على أفضل رعاية واهتمام في العالم

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وجّه نجم فريق الإمارات للدراجات، الكولومبي فرناندو جافيريا، رسالة شكر إلى الإمارات، بعد عودته إلى مسقط رأسه قبل أيام على متن طائرة الشحن التي حملت مساعدات بـ10 أطنان، من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، معبراً عن امتنانه للدولة على الرعاية الطبية التي وفرتها له خلال فترة علاجه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به خلال مشاركته في طواف الإمارات للدراجات الهوائية، أواخر شهر فبراير الماضي.

وقال جافيريا، عبر حسابه في «إنستغرام» أمس: «أود أن أشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل أعضاء فريق الإمارات للدراجات، على دعمهم لي خلال الفترة الماضية.. لقد كانت فترة صعبة لكني كنت محظوظاً لأنني حصلت عندهم على أفضل رعاية واهتمام في العالم».

وكان الدراج الكولومبي عاد إلى بلاده في طائرة الشحن مع 62 كولومبياً، غادروا الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين، لضمان عودتهم الآمنة ضمن طائرة المساعدات التي سيستفيد منها نحو 10 آلاف عامل بالقطاع الطبي لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف جافيريا: «أنا سعيد بعودتي، أدرك أن وباء كورونا لايزال موجوداً، وعلينا أن نواصل الحذر منه، وأتمنى أن تعود الأمور لوضعها الطبيعي وتعود السباقات، وحتى ذلك الحين علينا اتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية، للحد من انتشار هذا الفيروس».

وكانت الفحوص أثبتت إصابة دراج فريق الإمارات جافيريا بفيروس كورونا، وخضع للعلاج والحجر الصحي في أحد مستشفيات الدولة قبل أن يتعافى ويعود إلى أحضان أسرته نهاية الأسبوع الماضي، بينما تم فرض حجر صحي على كل الفرق المشاركة في طواف الإمارات والمنظمين ووسائل الإعلام التي كانت تغطي الحدث، على مدار أيام عدة بالفنادق التي يقيمون بها.

وعلى مدار الأسابيع التي قضاها الدراج جافيريا، منذ فبراير الماضي، ظل يطمئن محبيه على صحته، إذ نشر مقطع فيديو، خلال فترة العلاج، نفى خلاله تدهور حالته الصحية، بعد انتشار الشائعات التي أشارت إلى أن حالته الصحية في خطر بسبب المرض، وقال عبر «إنستغرام»: «أعلم أن هناك شائعات كثيرة انتشرت بشأن حالتي الصحية لكنني بخير، لقد خضعت هنا لفحوص عدة أثبتت إصابتي بفيروس كورونا المستجد، لكنني بحالة جيدة».

وأثبتت نتيجة الفحوص، التي خضع لها الدراج الكولومبي قبل أسبوعين، تعافيه من الفيروس بعد أن حظي برعاية صحية متكاملة، وخضع بعدها لفترة نقاهة قبل العودة إلى بلاده قبل أيام، ضمن طائرة الشحن، التي خضع جميع أفرادها لفحوص كاملة قبل التوجه إلى كولومبيا، وأثبتت النتائج سلامة الجميع من الإصابة بالفيروس.

«ماركا»: جافيريا عاد إلى وطنه في رحلة الإمارات الإنسانية

تفاعلت صحيفة «ماركا» الإسبانية مع تصريحات الدراج الكولومبي، وذكرت أن «دراج فريق الإمارات، فرناندو جافيريا، عاد، أخيراً إلى موطنه ضمن مواطنيه الآخرين، الذين استفادوا من الرحلة الإنسانية التي تم تنسيقها بين حكومتي الإمارات وكولومبيا، والتي حملت شحنة كبيرة من المستلزمات الصحية».

جافيريا:

- «ممتنّ للدولة على الرعاية الطبية خلال إصابته بالفيروس».

- «وباء كورونا لايزال موجوداً، وعلينا أن نواصل الحذر منه».