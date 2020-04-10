إطلاق برنامج «ويبنار كوفيد -19» التعليمي لرياضات السيارات والدراجات في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، محمد بن سليم، عن إطلاق «برنامج كوفيد- 19 ويبنار - webinar»، وهو برنامج تعليمي على الانترنت، موجه لجميع السائقين والمسؤولين والموظفين والجهات ذات العلاقة، المرخصين في رياضة السيارات والدراجات النارية في الإمارات، علماَ أن هذا البرنامج التعليمي هو مجاني.

وأشار بن سليم، في تصريح صحافي، إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع مدير الطاقم الطبي الدكتور شون بيتربريدج. وقال بن سليم، وهو أيضاً الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية: «في فترة البقاء بالمنزل (خلك بالبيت)، من المهم أن تحظى عائلة رياضة السيارات الإماراتية بأحدث النصائح الطبية التي تكمل وتدعم جهود حكومتنا».

ويعد الدكتور شون بيتربريدج الذي شغل منصب مدير الطاقم الطبي في منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لأكثر من 12 عاماً، العضو الوحيد في اللجان الطبية لكل من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، كما أنه عضو نشط في تطوير البحوث والمعرفة في مجال طب رياضة السيارات والدراجات النارية والطوارئ.

وأكد بن سليم: سيغطي البرنامج التعليمي المجاني «ويبنار» العديد من نقاط الحوار بخصوص «كوفيد -19»، وكذلك جلسة أسئلة وأجوبة على مدى 45 دقيقة. وأكد أنه «سيتم قريباً إرسال بريد الكتروني إلى الأعضاء المسجلين لدينا الذين يقارب عددهم

الــ2000+ عضو، كما تخطط منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لمزيد من البرامج التعليمية عن بُعد، لفائدة مسؤوليها قبل الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في أبوظبي».

- «ويبنار» سيغطي العديد من نقاط الحوار بخصوص «كوفيد -19»، وكذلك جلسة أسئلة وأجوبة على مدى 45 دقيقة.