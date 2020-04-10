القبيسي: «كورونا» علمنا أن «الصحة أهم من المال»

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة مشرف الفريق الأول، أحمد عمران القبيسي، أن وباء «كورونا»، الذي انتشر في معظم العالم حالياً، وتسبب في شلل لكثير من الأشياء، سيمنح البشرية كثيراً من التجارب المفيدة، التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل، في مقدمتها أن العالم سيعرف أن «الصحة أهم من المال»، مشيراً إلى أن ذلك سيجعلهم يعيدون التفكير في كثير من الأمور، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن لاعبي الظفرة ملتزمون بتطبيق الحجر المنزلي.

وقال القبيسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك كثير من المخرجات التي يمكن الاستفادة منها والخروج بفوائد، عملياً الفترة الحالية للحجر المنزلي يمكن أن تكون فترة نقاهة للجميع».

وأثنى القبيسي على تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل التصدي للوباء، وقال: «نشاهد في دولتنا الحبيبة أنه من سريان قرار حظر التجوال، فإن الجميع يلتزم بالبقاء داخل المنزل من دون الحاجة إلى وجود دوريات للشرطة، وهذا يدل على الوعي والحسّ والادراك للجميع في هذه الدولة، سواء أكانوا من المواطنين أو الأشقاء المقيمين».

وحول السيناريوهات المتوقعة تجاه رواتب لاعبي كرة القدم، في حال استمرار تلعيق النشاط الرياضي، أكد أن النادي سيلتزم بالقرارات التي تصله من اتحاد الكرة، وقال: «في حال صدر القرار فأعتقد أن اللاعبين سيكونون مدركين لحجم المسؤولية، لأن القرار يقع على الكل، وهناك لاعبون يقومون حالياً بالتبرّع من رواتبهم، ما يؤكد حسّ المسؤولية لديهم».

وأشار القبيسي إلى أن البرامج التدريبية المقدمة من الأجهزة الفنية، في ظل الحجر المنزلي، تضع المسؤولية بنسبة 90% على اللاعبين. صحيح أن الأجهزة الفنية تضع البرنامج، ولكن الالتزام يجب أن يكون من جانب لاعبي كرة القدم في نهاية الأمر.

وتمنى القبيسي انتهاء هذه الأزمة وعودة نشاط كرة القدم، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

- هناك لاعبون يقومون حالياً بالتبرّع من رواتبهم، ما يؤكد حسّ المسؤولية لديهم.