تأجيل الأدوار النهائية لدوري أمم الكونكاكاف بسبب فيروس «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تأجيل الأدوار النهائية للنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم، التي كانت مقررة في يونيو المقبل، في ولاية تكساس الأميركية، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد. وأوضح اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم، في بيان صحافي، أن الدورين نصف النهائي والنهائي سيقامان في موعد سيتم تحديده لاحقاً.

وقال الاتحاد: «نظراً إلى الوضع الصحي الحالي العام، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ما يتعلق بالروزنامة الدولية لكرة القدم، اتخذنا قرار تعليق الأدوار النهائية».