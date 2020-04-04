اتحاد الترايثلون يجتمع «عن بُعْد».. وتدريبات «افتراضية» للمنتخب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون اجتماعاً عن بعد، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الفهيم، والأمين العام عبدالملك جاني، والأعضاء: أسماء الجناحي، والدكتور عامر العامري، بحسب الإجراءات الاحترازية المُتبعة حالياً في الدولة، التزاماً بتوجيهات حكومة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع حتى يتم تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الفهيم في بيان، أمس، أن «الجمعية مستمرة في برامجها رغم صعوبة الظروف التي يمر العالم بها حالياً، وسيستمر تدريب اللاعبين واللاعبات أو إعداد المنتخبات في الفترة المقبلة باستخدام تقنيات التواصل الحديث».

وأضاف أن «الجمعية مستعدة لمواجهة هذا التحدي الذي يحفزنا لابتكار حلول جديدة ومبتكرة تضمن الاستمرار والنجاح في تنفيذ الأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية، ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية لابد أن تنفذ الأعمال بطرق استثنائية كذلك».

وأكمل «تم خلال الاجتماع أيضاً التأكيد على وضع الإطار العام لتدريب لاعبي منتخب الإمارات، يتم تنفيذها عن بعد عبر تطبيقات رياضية تمكّن المدربين من متابعة لاعبيهم وتنفيذهم للبرامج التدريبية الافتراضية في المنزل».

وختم «تؤكد الجمعية سعيها الدائم للاستمرار في نشر اللعبة في مختلف إمارات الدولة، وأعلنت عن تنظيم دورات التدريب عن بعد باستخدام القنوات الذكية، منها التطبيقات الرياضية وقنوات الاتصالات المرئية، وبدأت بالفعل يوم أمس بأول تدريب افتراضي دمج بين تطبيق رياضي واستخدام قنوات التواصل المرئية وبث مباشر على قناة الانستغرام الخاصة بالجمعية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على المشاركين وجعل التدريب أكثر حماساً ومتعة بتواصل الرياضيين مع بعضهم بعضاً مباشرة أثناء التدريب».

خالد الفهيم:

«الجمعية مستعدة لمواجهة التحدي الذي يحفزنا لابتكار حلول جديدة تضمن الاستمرار والنجاح».