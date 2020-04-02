مصير دوري الخليج العربي لن يتحدّد قبل أسبوعين

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّر اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعه أمس بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلغاء جميع مسابقات المراحل السنية وتأجيل البت في مصير دوري الخليج العربي، وبطولة الدرجة الأولى، والمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، لمدة أسبوعين قادمين، بعد تقييم الوضع من الجوانب كافة ودراسة كل السيناريوهات والخيارات المطروحة في ظل التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكان اتحاد الكرة قرر سابقاً بالتنسيق مع رابطة المحترفين، تعليق أنشطة كرة القدم أربعة أسابيع، اعتباراً من 15 مارس الماضي كإجراء احترازي.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً واجتماعاً مرتقباً مع رابطة المحترفين بشأن مصير دوري الخليج العربي وبطولتي الدرجتين الأولى والثانية، باستمرار النشاط من عدمه، مشيراً إلى أن القرار في هذا الخصوص سيتخذ حسب المتغيرات، نافياً وجود أي توصية من اتحاد الكرة برفع عدد أندية دوري الخليج العربي إلى 16 نادياً خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن هذا الأمر لم يطرح على مجلس الإدارة الذي بحث أيضاً مباراة نهائي كأس رئيس الدولة بين العين والظفرة، وحدد خيارات عدة لإقامتها، أبرزها في يونيو المقبل في حال استمرار النشاط.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد هزام الظاهري، عقب الاجتماع خلال مؤتمر صحافي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بنظام الاتصال المرئي عن بُعد: «اطلع مجلس الإدارة على توصيات اللجنة، من بينها توصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بعقد جلسة مع مدرب المنتخب الأول يوفانوفيتش لمناقشة برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة، وكذلك توصيات لجنة المسابقات التي أوصت بإلغاء جميع مسابقات المراحل السنية بسبب الظروف الراهنة التي لا تسمح بإقامة مسابقات المراحل السنية».

وشدد بن هزام على أن «اتحاد الكرة لا يمكنه حالياً اتخاذ قرار بشأن دوري الخليج العربي أو مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة، نظراً لوجود متغيرات يومية في ظل الظروف الراهنة».

وأضاف «طالما أن لدينا متسعاً من الوقت لنحو أسبوعين من الآن على تمديد فترة إيقاف المسابقات فإنه يجب دراسة كل الخيارات والسيناريوهات، وسيتم إطلاع الإعلام والأندية عليها حسب المتغيرات الموجودة، ولدينا أيضاً ارتباط بشركاء آخرين، سواء الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم أو غيرهما، وأولويتنا في اتحاد الكرة هي سلامة الجميع قبل الإعلان عن فوز فريق أو نهاية الدوري».

وبخصوص الحديث عن خفض رواتب اللاعبين في ظل الظروف الراهنة أوضح بن هزام: «اتحاد الكرة لم يتخذ أي قرار رسمي في هذا الخصوص، والقرار ليس بيد الاتحاد وحده، بل الأندية أيضاً شريكة في اتخاذ مثل هذا القرار، وننتظر توصيات الاتحاد الدولي في هذ الخصوص، وبناء على ذلك سنقوم بعقد ورشة عمل، وقد ارسلنا استفسارات في هذا الخصوص لـ(فيفا)، وجاء الرد الرسمي بأن الاتحاد الدولي يدرس حالياً هذا الأمر، وبالتالي فإن اتحاد الكرة لا يمكنه اتخاذ قرار في هذا الشأن الا بعد وصول توصيات (فيفا)، وستكون هناك ورشة عمل مع الأندية حسب توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وبعدها سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد».

وتابع بن هزام «حسب توقعاتي وما نسمعه في (السوشيال ميديا) أن الأندية ستنظر في مسألة خفض رواتب لاعبيها، بعدما تقوم بأخذ المثال من دوريات أخرى».

وعما يتردد عن زيارة رئيس الاتحاد الارجنتيني إلى الدولة لتوقيع اتفاقات شراكة مع اتحاد الكرة، أكد بن هزام أنه لم يصلهم أي شيء رسمي في هذا الخصوص، لكنه أكد أن اتحاد الكرة سيستفيد من مثل هذه الشراكات.

وأشار بن هزام إلى أن «اتحاد الكرة قرر تأجيل خلوة الاتحاد لتقام في وقت لاحق حتى تحقق أهدافها»، مشيراً إلى أن «عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سيف المنصوري قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة نادي الظفرة، وذلك حسب نص النظام الأساسي للاتحاد في هذا الخصوص»، مؤكداً أن اتحاد الكرة قدم الشكر لممثل اتحاد الكرة في المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا راشد الزعابي، ورشح عضو مجلس الإدارة حميد الطاير لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا.

وأكد بن هزام أن مجلس الإدارة اطلع أيضاً على توصيات من لجنة الحكام ولجنة الاستراتيجية والاستثمار.

وقرر اتحاد الكرة، أيضاً، تكليف النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، عبدالله الجنيبي، برئاسة فريق العمل الذي شكله الاتحاد للتنسيق ودراسة كل المستجدات الخاصة بالمسابقات، والتأكيد على أن قرار إلغاء الدوري من عدمه من صلاحيات مجلس إدارة رابطة المحترفين.

اتحاد كرة القدم عقد اجتماعه بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بسبب «كورونا».

بن هزام:

• «اتحاد الكرة لم يقدم توصية برفع أندية المحترفين إلى 16 الموسم المقبل».

• «لا يمكن لاتحاد الكرة اتخاذ قرار بشأن الدوري إلا بعد التشاور مع الجهات المختصة».

أبرز القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة

• تأجيل اتخاذ قرار بشأن مصير مسابقات ودوري الخليج العربي لمدة أسبوعين.

• إلغاء جميع مسابقات المراحل السنية.

• دراسة أكثر من سيناريو بشأن نهائي كأس رئيس الدولة، من بينها إقامته في يونيو المقبل.

• الاطلاع على توصية لجنة المنتخبات بشأن عقد اجتماع مع مدرب المنتخب الأول لبحث برنامج إعداد المنتخب.

•عدم قيام اتحاد الكرة برفع أي توصية لرابطة المحترفين بشأن رفع عدد أندية المحترفين الموسم المقبل إلى 16 بدلاً من 14.

• ترشيح عضو مجلس الإدارة حميد الطاير لعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا خلفاً للعضو السابق راشد الزعابي.

• انتظار توصيات رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن خفض رواتب اللاعبين.

• الاطلاع على استقالة عضو مجلس الإدارة سيف المنصوري من عضوية مجلس إدارة نادي الظفرة.