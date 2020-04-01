أندية دوري الخليج العربي تؤيد إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أيدت أغلبية أندية دوري الخليج العربي فكرة إلغاء المسابقة في الموسم الحالي، بعدما توقفت في 15 مارس، بقرار من اتحاد الكرة لمدة أربعة أسابيع، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ورصدت «الإمارات اليوم» آراء مسؤولين في أندية دوري الخليج العربي، حول السيناريوهات المطروحة بشأن مستقبل المسابقة، التي توقفت عقب إقامة مباريات الجولة الـ19، إذ أيدت بشكل عام سيناريو إلغاء المسابقة تماماً، في حين استبعدت استكمالها عقب انتهاء فترة الاحترازات القائمة لمواجهة فيروس كورونا، ورفضت تماماً باستثناء نادي شباب الأهلي الخيار الثالث المتمثل في اعتماد فوز شباب الأهلي باللقب، وهبوط حتا والفجيرة.

وأكد مدير فريق الكرة في الجزيرة، حسين سهيل، أنه من المبكر توقع السيناريوهات الخاصة بمستقبل مباريات دوري الخليج العربي، والجولات السبع المتبقية، مشدداً على أن الجزيرة ملتزم بالقرار الذي ستتخذه السلطات والهيئات المسؤولة، إلى جانب اتحاد الكرة.

وعن إمكانية تتويج شباب الأهلي باللقب، قال: «ليس من المنطقي تتويج الفريق باللقب، خصوصاً أن هناك ثلاثة أندية أخرى تنافسه في اللقب، إذ إن الفارق ليس كبيراً، مثلما حدث في الدوري الإنجليزي، الذي يتصدر ترتيبه ليفربول بفارق كبير جداً عن أقرب منافسيه، لذلك بالنسبة لنا في الجزيرة نتفق مع إما استكمال المسابقة إذا سمحت الظروف بذلك، أو اتخاذ قرار الإلغاء حفاظاً على الجميع».

يذكر أن شباب الأهلي يتمسك بحقه في التتوجي إذا ألغي الموسم، كونه يتصدر المسابقة، حالياً، بـ43 نقطة، مقابل 37 للوصيف العين، و36 للجزيرة الثالث، بينما في القاع، يحتل الفجيرة المركز الأخير بـ12 نقطة، مقابل 13 نقطة لحتا قبل الأخير.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة الوصل، حميد يوسف، إنهم يميلون إلى إلغاء المسابقة في الموسم الحالي، لافتاً إلى صعوبة استكمال المباريات، في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن إمكانية استكمال الدوري من عدمه.

وأوضح: «يجب أيضاً إلغاء نهائي كأس رئيس الدولة، حتى ينطبق القرار على جميع المسابقات حال عدم القدرة على إقامة المباريات في الموسم الحالي، خصوصاً أن هناك مقترحاً بأن يتم استكمال الدوري في يونيو، وبالتأكيد من الصعب تنفيذ هذا المقترح بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب أن فترة الإعداد ستتأثر دون شك، ومعها مباريات الموسم المقبل بشكل عام».

واتفق في الرأي نفسه عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، المتحدث الرسمي، الدكتور جمال الحوسني، حول ضرورة إلغاء بطولة الدوري، للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية.

وقال: «بطولة الدوري ليست أغلى من صحة الأفراد والمجتمع، هناك بطولات مثل أمم أوروبا والأولمبياد تم تأجيلها بعد انتشار فيروس كورونا، ودوريات كبرى في أوروبا تم تعليقها، وهي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات، ورغم ذلك فضلوا الصحة العامة على النشاط الرياضي، الذي يُعد في الأول والأخير، جانباً ترفيهياً».

وأضاف: «علينا أن نكون صادقين مع النفس، ونلغي المسابقة دون التفكير في حسابات من سيكون بطل الدوري ومن سيهبط أو يصعد، في الأخير الضرر واقع على كل الأندية، وإن بأشكال متفاوتة، لكن في النهاية لا أحد له دخل في ما حدث».

وجدد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، دعوة ناديه إلى ضرورة إلغاء بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بسبب الظروف الراهنة.

وقال الفورة: «كل الطرق أصبحت تؤدي إلى إلغاء المسابقة، خصوصاً أن الموقف غير واضح المعالم في ما يتعلق بعودة الدوري، واستمرار الوضع على ما هو عليه حالياً يزيد حجم الأعباء المالية على الأندية».

وأضاف: «علينا أن نقف خلف الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في الإمارات، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد».

وزاد: «الوضع النفسي للاعبين والأجهزة الفنية ليس في أحسن حال له لنطالبهم بالعودة للتدريبات والمباريات، في ظل انتشار المرض حول العالم بهذا الشكل المتسارع، وإصدار قرار إلغاء بالمسابقة سيريح الجميع».

بدوره، أكد رئيس شركة حتا لكرة القدم، علي البدواوي، صعوبة عودة منافسات الدوري في هذا التوقيت، بسبب الخوف الكبير من انتشار هذا الفيروس، وأنه سيكون هناك خوف بين اللاعبين وعدم ثقة بالنفس أو بالغير، خصوصاً أن هذا الوضع يحدث حالياً والكل ملتزم في المنازل، وبالتالي سيكون من الصعب خوض مباريات بها تدخلات وتجمعات كثيرة حتى ولو دون جمهور، وسيكون الكل خائفين، إضافة إلى أن توقف الدوري سيتسبب بالتأكيد في ضعف الجانب الفني، وسوف يضر من ناحية الجهد البدني للاعبين، وستكون هناك إصابات كثيرة إذا عاد الدوري بهذه الطريقة.

من جهته، أيد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبو الشوارب، فكرة إلغاء بطولة الدوري هذا العام، نظراً للتوقف الكبير بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أنه قد يكون هناك ظلم بالتأكيد للفرق في الصدارة أو الهبوط، إلا أن المصلحة العامة هي إلغاء البطولة، وعن حال فريق النصر إذا تم إلغاء البطولة وماذا سيحدث لبطولة كأس الخليج العربي، وهل سيكون هناك احتمال لسحب البطولة، أوضح أن «بطولة كأس الخليج العربي انتهت، وأنه تم احتسابها أما بقية البطولات فلم تنتهِ».

في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لكرة القدم، ناصر محمد اليماحي، أن «الذئاب» مع أي توجه يسهم بالحفاظ على صحة اللاعبين والجهازين الفني والاداري للفريق، وألا يصيب الضرر أياً من الأسرة الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال اليماحي: نحن مع إلغاء الدوري، إذا تسبب بإلحاق الضرر باللاعبين وسواهم من المدربين والإداريين، وتبقى الصحة والسلامة أهم شيء»، لكنه أكد أنه يرى أن شباب الأهلي يستحق التتويج بالدرع.

ولم يختلف رأي عضو شركة خورفكان لكرة القدم ومشرف الفريق الأول، علي خليل، حول فكرة إلغاء منافسات الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، في حال تأخرت العودة للتدريبات والمنافسات، وذلك بسبب صعوبة استعادة اللاعبين للوضع البدني المعتاد ومع اقتراب الأجواء المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة المعتادة، وقال: «صحة وسلامة الأسرة الرياضية بشكل كامل أهم من أي منافسات والحفاظ على اللاعبين والمدربين والإداريين ووسائل الإعلام التي تغطي المنافسات والجمهور، أمر يعتبر أكثر أهمية من أي شيء آخر، لذلك نحن مع إلغاء المنافسات، وبخصوص استحقاق شباب الأهلي لنيل درع البطولة باعتباره متصدراً لترتيب الأندية المشاركة، فأرى أنه يستحق منح الدرع، في حال سمحت اللوائح بذلك».

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة مشرف الفريق الأول، أحمد عمران القبيسي، أنه مع قرار إلغاء الدوري دون تتويج أي فريق باللقب، مشيراً إلى أن «الظلم على الجميع هو عدل»، وأن فكرة استئناف البطولة ستكون لها تأثيرات سلبية أكثر، وأن الأندية ستحتاج إلى إقامة معسكر تحضيري، وستلعب المباريات بضغط أكبر من أجل إنهاء الموسم قبل دخول فصل الصيف.

وقال القبيسي إن إلغاء دوري الخليج العربي دون تتويج أي فريق يعد الخيار الأنسب من وجهة نظرهم، على أن تقام كأس رئيس الدولة مطلع الموسم القادم على غرار بعض الاتحادات حول العالم التي تفكر جدياً في تطبيق هذا المبدأ، وأشار إلى أنه حتى في حال إلغاء الدوري ونهائي بطولة الكأس فإن الظفرة سيكون قد حصد العديد من الجوانب الإيجابية، وقال: «ربما قد نكره هذا الأمر، لكن ربما فيه الكثير من الخير».

وفي استطلاع «الإمارات اليوم» على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بخصوص سيناريوهات المسابقة في الفترة المقبلة، رأت أغلبية المشاركين إلغاء الدوري بنسبة (61.4%)، بينما طالب (25.4%) باستكمال المسابقة في حال سمحت الظروف بذلك، في المقابل اعتبر (13.2%) أنه من الأفضل اعتماد النتائج الحالية، التي تتوج شباب الأهلي بطلاً للمسابقة.

لائحة الرابطة في حال إلغاء المسابقة:

المادة (5) - الفصل (2):

إذا تقرر، لأي سبب من الأسباب، إلغاء المسابقة فيتم الاستعانة بترتيب الأندية في الموسم السابق لتحديد الأندية التي تمثل الدولة في أي بطولة محلية وقارية ودولية على أن يكون النادي مؤهلاً للمشاركة في هذه البطولات وفق أحكام المادة (6) من هذه اللائحة.

خالد الكعبي: إذا لم يستكمل الدوري فمن المنطقي أن يتوج شباب الأهلي

قال إداري فريق الكرة في شباب الأهلي، خالد الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي يترقب ماذا يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة، مؤكداً أن شباب الأهلي ملتزم بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، بشأن إيقاف مسابقة الدوري لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى أنه «إذا لم يستكمل الدوري، فمن المنطقي أن يتوج شباب الأهلي».

وتابع خالد الكعبي: الفريق يتصدر لائحة الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما تتبقى سبع جولات على انتهاء المسابقة. في المقابل، أشار إلى أن شباب الأهلي يميل إلى استكمال مباريات الدوري، عقب التأكد من عدم وجود خطورة من إقامة المنافسات.

- شباب الأهلي يتصدر الدوري بـ43 نقطة، مقابل 37 للعين الوصيف، و36 نقطة للجزيرة الثالث.

- غالبية الأندية ترى أن الظروف الراهنة لا تخدم مساعي استئناف الموسم.