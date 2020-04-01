«الأولمبية» تدعو الاتحادات إلى عقد الاجتماعات بتقنية الاتصال المرئي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت اللجنة الأولمبية الوطنية الاتحادات الرياضية كافة إلى عقد اجتماعاتها بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، وذلك للحفاظ على نسق إنجاز جميع الأمور، والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حالياً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت اللجنة الأولمبية في بيان صحافي أمس، استعدادها الكامل لدعم الاتحادات لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها المهمة، خلال الفترة الحالية بهذه التقنية. وقالت اللجنة إن «هذه الخطوة تأتي في ظل حرص القيادة الرشيدة على تطبيق أفضل معايير السلامة لكل فئات المجتمع، ما دفع اللجنة إلى المبادرة لتوفير سبل الدعم التقني اللازم، لإنجاح تلك الخطوة، وتشجيع الاتحادات على الاستفادة منها، وإنجاز الأمور الخاصة بعملها.

وقال أمين عام اللجنة محمد بن سليم: «توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تأتي انطلاقاً من أهمية تعميم المفاهيم والأساليب الوقائية والصحية بين كل العاملين والمنتسبين إلى قطاع العمل الرياضي، والمجتمع بوجه عام».

وأضاف: «نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة خلال هذه الفترة، ينبغي على الجميع تقديم أفكار مبتكرة وحلول متنوعة، لتحقيق النتائج المنشودة والخروج من هذه المرحلة بالنتائج الإيجابية المرادة، وقد قمنا بإرسال التعاميم للاتحادات الرياضية، لحثهم على استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية التي توفر الوقت والجهد وتضمن سلامة الأفراد، ولن نتوانى أبداً عن تقديم الدعم لأي اتحاد أو مؤسسة أو جهة رياضية، لأننا نسعد بالتعاون وتبادل الخبرات والتجارب التي ستعود دون شك على الجميع بالفائدة المرجوة».

وأوضح بن سليم أن «اللجنة تدعم كل الخطوات والإجراءات الرامية إلى مساعدة الجهات الصحية المختصة على تنفيذ برامجها الوقائية انطلاقاً من مسؤولية اللجنة المجتمعية»، مؤكداً أنها كغيرها من الجهات التي بادرت بوضع أفكار ومقترحات متعددة من أجل عدم التأثر بالظروف الراهنة، لاسيما في الناحية المتعلقة بعقد الاجتماعات المهمة بالطرق والوسائل التقنية أو كيفية تنظيم العمل وإنجازه عن بعد.

محمد بن سليم:

- اللجنة تدعم الإجراءات كافة الرامية إلى مساعدة الجهات الصحية المختصة لتنفيذ برامجها الوقائية.

- قمنا بإرسال التعاميم للاتحادات الرياضية، لحثهم على استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية.